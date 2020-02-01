Клопп открыт к приобретениям летом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что открыт к приобретениям грядущим летом.

В январе "красные" обзавелись лишь одним новичком, пригласив вингера Такуми Минамино из "Ред Булл". Каких-либо намеков на другие приобретения даже не было.



Тем не менее, по окончании сезона Клопп постарается найти на трансферном рынке игроков, которые сделают его команду сильнее. Также Юрген надеется на прогресс имеющихся футболистов.



"Как сделать лучше команду, которая выиграла 23 из 24 матчей? Непросто, но возможно. Давайте посмотрим, мы не знаем наверняка".



"Мы просто готовим себя к потенциальным ситуациям. Мы всегда стремимся искать усиление, как и смотрим на свой состав. Мы смотрим, кто может сделать следующий шаг, кто готов к этому и не будет травмирован".



"Например, это касается Окса (Окслейд-Чемберлена) и Наби (Кейта) — мелкие травмы здесь и там мешают им войти в ритм, но все мы знаем об их мастерстве. Кертис (Джонс) вышел на последний матч, и он выглядит довольно многообещающе".



"Мы верим, что можем многого добиться с имеющимся составом и что эти парни могут сделать следующий шаг. Пока ты сохраняешь возможность сделать следующий шаг, это говорит о том, что ты в правильном месте, и нам просто нужно убедиться, что они его сделали".



"Было бы очень странно, если бы этот состав было легко усилить. Это должен быть на 100 процентов правильный игрок, иначе мы обратимся ко внутренним резервам. Все возможно", — цитирует Клоппа Goal.