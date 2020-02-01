Клопп рад успехам Ингса

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он рад успехам своего бывшего нападающего Данни Ингса в "Саутгемптоне".

С течением этого сезона Ингс набрал устрашающую форму, забив 16 голов в 27 матчах за "святых" и став серьезным претендентом на поездку на Евро-2020 со сборной Англии.



С момента своего перехода в "Саутгемптон" в 2018 году Ингс наколотил уже 24 мяча — против всего четырех за три омраченных травмами сезона в "Ливерпуле".



И хотя Данни не смог заиграть на "Энфилде", Клопп исключительно позитивно относится к 27-летнему англичанину, который сейчас "в огне", по признанию Юргена.



"Каждый в этом здании рад успехам Данни. И хотя его уже нет здесь, он по-прежнему наш парень. Типа того. Мы следим за всеми шагами его карьеры, мы празднуем забитые им голы, но в субботу, очевидно, будет по-другому".



"Мы изо всех сил желаем ему только лучшего — за исключением матчей против нас. Он такой удивительный человек".



"Его период здесь был непростым. К сожалению, он играл недостаточное количество матчей. Решение отправиться в "Саутгемптон" было идеальным. Ему потребовалось немного времени, чтобы войти в ритм, но теперь он в огне, как и вся его команда".



"Они исключительным образом преобразились, и мы рады за Данни настолько, насколько это возможно", — цитирует Клоппа Sky Sports.