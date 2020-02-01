Ван Дейк одобряет переход Бергвейна в "Тоттенхэм"

Вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк считает, что "Тоттенхэм" купил "отличного игрока" в лице вингера Стивена Бергвейна.

Продажа Кристиана Эриксена в "Интер" помогла "шпорам" оформить в январе покупку Бергвейна у ПСВ за 27 миллионов фунтов.



Стивен, забивший пять голов в 16 матчах этого сезона Эредивизии, способен действовать по всему фронту атаки и поможет "шпорам" справиться с потерей травмированного Харри Кейна.



Ван Дейк прекрасно осведомлен о возможностях Бергвейна, с которым они вместе выступают за сборную Голландии, и считает этот трансфер удачей для "Тоттенхэма".



"Да, он отличный игрок. Иначе бы он не совершил этот переход. Но ему лишь важно продемонстрировать это на поле. Для этого он должен упорно работать, наслаждаться моментом, прогрессировать и быть терпеливым".



"Если у него все будет получаться в следующие шесть месяцев, это только поможет нам на Евро", — цитирует Ван Дейка Daily Star.