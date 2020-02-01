Уорнок: "МЮ следовало пригласить Ингса, а не Игало"

Экс-главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок считает, что "Манчестер Юнайтед" следовало пригласить Данни Ингса из "Саутгемптона", а не Одиона Игало.

Перед самым закрытием зимнего трансферного окна "красные дьяволы" все-таки обзавелись нападающим, без проведения медицинского обследования арендовав до конца сезона 30-летнего Игало, который три последних года играл в Китае.



Уорнок рассматривает этот трансфер как признак отчаяния и не понимает, почему "Юнайтед" не попытался переманить Ингса, наколотившего 14 голов в этом сезоне Премьер-Лиги.



"Я пытался подписать Ингса, когда работал в "Кардиффе". У него была шестизначная зарплата — 100 тысяч фунтов в неделю или около того. Его агент говорит тебе одно, затем — другое".



"У "Манчестер Юнайтед" не должно было возникнуть проблем с тем, чтобы удовлетворить его запросы. Но я не уверен, подходящий ли он игрок для "Юнайтед". Он не обладает стабильностью, и он не является игроком правильного типа для них".



"Они предпочитают молодых игроков. Почему они не попытались переманить Дани Ингса? Он похож на Маркуса Рэшфорда. Это признак отчаяния", — сообщил Уорнок в эфире Sky Sports.