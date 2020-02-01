Минамино объяснил, почему выбрал "Ливерпуль"

Такуми Минамино Вингер Такуми Минамино объяснил, почему он выбрал "Ливерпуль" при наличии других предложений из Премьер-Лиги.

Без лишнего шума, с открытием трансферного окна в январе "Ливерпуль" приобрел Минамино у австрийского "Ред Булл" за отступные в 7.25 млн. фунтов.

Столь низкая цена сделала Такуми желанной целью для многих европейских клубов, однако 25-летний игрок сборной Японии решил осуществить свою детскую мечту.

"Я не могу сказать вам, какие другие команды обращались ко мне, но это были некоторые клубы Премьер-Лиги и немецкие клубы. Причина, почему я выбрал "Ливерпуль", заключается в том, что выступать за "Ливерпуль" было моей мечтой с детства, поэтому у меня не было оснований отказать им".

"Мне нравились Стивен Джеррард и Фернандо Торрес, а "Ливерпуль" был одним из моих любимых клубов, пока я рос".

"Я был очень впечатлен их сильным характером, когда они отыгрались после 0:3 во втором тайме финала Лиги Чемпионов (против "Милана" в 2005 году)", — сообщил Минамино Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Минамино

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2020 13:00

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  1. mrjingles 01.02.2020 13:52 # mrjingles
    Просто хотел играть в лучшем клубе мира и конкурировать с лучшими.

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  2. januzaj00 01.02.2020 13:04 # januzaj00
    Ору, он просто изи кубок апл хотел забрать, без никакого личного вклада

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