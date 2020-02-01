Минамино объяснил, почему выбрал "Ливерпуль"

Вингер Такуми Минамино объяснил, почему он выбрал "Ливерпуль" при наличии других предложений из Премьер-Лиги.

Без лишнего шума, с открытием трансферного окна в январе "Ливерпуль" приобрел Минамино у австрийского "Ред Булл" за отступные в 7.25 млн. фунтов.



Столь низкая цена сделала Такуми желанной целью для многих европейских клубов, однако 25-летний игрок сборной Японии решил осуществить свою детскую мечту.



"Я не могу сказать вам, какие другие команды обращались ко мне, но это были некоторые клубы Премьер-Лиги и немецкие клубы. Причина, почему я выбрал "Ливерпуль", заключается в том, что выступать за "Ливерпуль" было моей мечтой с детства, поэтому у меня не было оснований отказать им".



"Мне нравились Стивен Джеррард и Фернандо Торрес, а "Ливерпуль" был одним из моих любимых клубов, пока я рос".



"Я был очень впечатлен их сильным характером, когда они отыгрались после 0:3 во втором тайме финала Лиги Чемпионов (против "Милана" в 2005 году)", — сообщил Минамино Sky Sports.