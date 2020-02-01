Моуриньо объяснил, почему не уговаривал Эриксена остаться

Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо объяснил, почему не стал уговаривать полузащитника Кристиана Эриксена остаться в клубе.

На текущей неделе "шпоры" продали Кристиана Эриксена в "Интер", выручив 16.8 млн. фунтов за игрока с истекавшим через шесть месяцев контрактом.



По словам Моуриньо, он всегда знал, что Кристиан не подпишет новый контракт, в отличие, например, от Тоби Алдервейрелда. Жозе уверен, что 27-летний датчанин был бы полезен "шпорам", даже если бы остался до конца сезона.



"Мы давно знали, что он уйдет. Мы не рассказывали об этом лишь из-за морального соглашения с ним, но в первый же день, как я пришел в клуб, он сказал мне, что не подпишет новый контракт. Поэтому от меня и мистера Леви требовалось опытным и умным образом контролировать ситуацию. Я пытался сделать так, чтобы он оставался профессионалом и уважительно относился к клубу, пускай и не имея особой мотивации. А мистер Леви смог заключить отличную сделку, учитывая только шесть месяцев по контракту".



"Я пытался убедить Тоби заключить новый контракт, потому что он сказал мне, что сомневается. Но Кристиан сразу сообщил мне о своем решении и о том, что он его не поменяет. С того момента я старался строить команду без него".



"Это и была причиной, почему много раз он не играл. В то же время я знал, что с некоторыми ограничениями смогу рассчитывать на то, что он будет стараться помогать команде до последнего дня и сохранять позитивный настрой в раздевалке. Так и было".



"Кристиан всегда придавал нам кое-что особенное благодаря своему таланту. Он хороший профессионал, был уважителен к клубу и раздевалке, и я думаю, он был бы полезен в остатке сезона, если бы остался. Но мистеру Леви удалось провернуть отличную сделку и использовать вырученные за Кристиана деньги, чтобы заполучить такого игрока, как 21-летний Стивен Бергвейн. Это великолепно", — цитирует Моуриньо Evening Standard.