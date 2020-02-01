Лэмпард считает, что "Челси" стал аутсайдером борьбы за четвертое место
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что после неудачного зимнего трансферного окна его команда превратилась в аутсайдера борьбы за четвертое место в Премьер-Лиги.
Добившись досрочного снятия трансферного запрета с помощью обращения в Спортивный арбитражный суд, "синие" так и не пригласили никого в январе, хотя до последнего оставались на рынке и искали нападающего.
Лэмпарда печалит тот факт, что "Челси" остался без усиления — в отличие от конкурентов, чьи шансы, как считает Фрэнк, ворваться в топ-4 возросли.
"Обеспокоен ли я тем, что "Челси" остался без усиления, в отличие от конкурентов? Да. Реальность такова, что в силу определенных причин мы ничего не получили от трансферного рынка".
"Если посмотреть на команды около нас в таблице, то "Манчестер Юнайтед" подписал игрока мирового уровня, на мой взгляд. "Шеффилд Юнайед" совершил ряд великолепных приобретений — Крис Уайлдер невероятен, он работает с этим коллективом годами, а теперь добавил к нему то, в чем они нуждались".
"Тоттенхэм" совершил несколько приобретений, и они не так далеко позади нас. Также они попрощались с парой игроков, но эти игроки приближались к концу своих контрактов и больше не чувствовали себя счастливыми в клубе, а отпустить таких игроков — это порой так же важно, как кого-нибудь пригласить. Ты можешь изменить настроение в коллективе, отпустив несчастных. Так что, думаю, они поступили умно".
"Я не хочу, чтобы это подействовало на нас угнетающе, но теперь мы, несмотря на шесть очков отрыва, становимся андердогами борьбы за четвертое место, потому что команды вокруг нас усилились. Это факт", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
01.02.2020 11:10
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Последние комментарии:
Прав Супер Фрэнки. С таким гавном в составе за счастье будет место в ле
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Всё правильно, жаль. Это еще он мягко выразился. Грановская и ее никчёмные помощники как и она сама в очередной раз опозорилась.
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брюстера одолжили б. лохи
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красиво конечно лемпусика через хй кинули
наобещали санчей всяких
всего много и сразу
а получил нифуя и причем постепенно
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Верим в гений Лэмпарда
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сегодня ему веселый роджер покажет кузькину мать
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Фрэнки крепись,я верю что ты останешся в топ-4!!!
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Юрген Клопп заявил, что «Ливерпуль» готов покупать, поскольку он всегда пытается найти футболистов, которые смогут усилить команду.
«Не просто, но возможно ли? Посмотрим, мы точно не знаем. Постоянно рассматриваем потенциальные варианты — вот так! Мы всегда стараемся усилить команду, а это в первую очередь означает, что мы анализируем свой состав», — заявил он.
«Кто может перейти на новый уровень? Кто готов к этому? Возможно Окс или Наби — небольшие травмы мешают им набрать ритм, но в их качествах мы не сомневаемся. Кёртис в последнем матче выглядел очень многообещающе. Мы считаем, что можем многого добиться с имеющимся составом».
«Найти футболиста, который бы улучшил команду — действительно непросто. Это должен быть на 100% правильный игрок. Мы ишем варианты как внути команды, так и на трансферном рынке. Всё возможно», — приводит слова тренера лидеров английской Премьер Лиги
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