Скоулз сравнил Фернандеша со Скоулзом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сравнил своего новичка Бруну Фернандеша с легендой "красных дьяволов" Полом Скоулзом.

После нескольких недель упорных переговоров "Юнайтед" все же удалось согласовать приобретение Фернандеша у "Спортинга" за 68 миллионов фунтов.



В преддверии дебюта Бруну против "Вулверхэмптона" Сульшер выразил надежду, что 25-летний португалец станет для команды тем же игроком, которым в свое время был Скоулз.



"Он является забивающим и ассистирующим полузащитником, слегка похож на Пола Скоулза. Он может великолепно бить по мячу".



"У него удивительная техника, но также он будет ассистировать со стандартных положений и выполнять передачи различного спектра".



"По своему типу он похож на Скоулзи, он такой же яростный, страстный, ненавидит проигрывать и выступает под тем же номером на спине".



"Думаю, он станет еще одним элементом в нашем пазле. Уверен, он заставит нас бояться, чего нам порой не хватает в этом году. Это важный элемент в том, что мы пытаемся здесь создать", — цитирует Сульшера Daily Mirror.