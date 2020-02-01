Моуриньо: "Леви сработал великолепно в ситуации с Эриксеном"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что его президент Даниэль Леви великолепно разобрался в ситуации с полузащитником Кристианом Эриксеном.

Напомним, Леви удалось выручить 16.8 млн. фунтов с продажи Эриксена в "Интер", хотя контракт Кристиана истекал уже через шесть месяцев.



Леви быстро потратил вырученные деньги, пригласив за 27 млн. фунтов Стивена Бергвейна из ПСВ, и Моуриньо этим очень доволен.



"Мистер Леви провернул замечательную сделку, если учитывать истекавший через шесть месяцев контракт".



"Мистер Леви смог получить хорошую сумму, которую использовал, чтобы купить 21-летнего игрока в лице Стивена Бергвейна. Так что мистер Леви сработал великолепно на благо клуба".



"Мы получили молодого игрока, у которого не прошло пять с половиной лет по контракту с нами. Игрока, для которого есть великолепные условия развиваться, поэтому я думал, мистер Леви очень хорошо разобрался в ситуации с Кристианом", — цитирует Моуриньо Sky Sports.