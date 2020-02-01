Моуриньо: "Леви сработал великолепно в ситуации с Эриксеном"
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что его президент Даниэль Леви великолепно разобрался в ситуации с полузащитником Кристианом Эриксеном.
Напомним, Леви удалось выручить 16.8 млн. фунтов с продажи Эриксена в "Интер", хотя контракт Кристиана истекал уже через шесть месяцев.
Леви быстро потратил вырученные деньги, пригласив за 27 млн. фунтов Стивена Бергвейна из ПСВ, и Моуриньо этим очень доволен.
"Мистер Леви провернул замечательную сделку, если учитывать истекавший через шесть месяцев контракт".
"Мистер Леви смог получить хорошую сумму, которую использовал, чтобы купить 21-летнего игрока в лице Стивена Бергвейна. Так что мистер Леви сработал великолепно на благо клуба".
"Мы получили молодого игрока, у которого не прошло пять с половиной лет по контракту с нами. Игрока, для которого есть великолепные условия развиваться, поэтому я думал, мистер Леви очень хорошо разобрался в ситуации с Кристианом", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
01.02.2020 09:00
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утешай еврея
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Мистер Леви прое пал минимум 40 лямов на Эриксене.
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