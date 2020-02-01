Янг: "Конте хотел заполучить меня в "Челси"

Защитник Эшли Янг рассказал, что главный тренер "Интера" Антонио Конте хотел его заполучить еще во времена своей работы в "Челси".

В середине января Янг отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" о новом контракте и добился своего перехода в "Интер", где получил соглашение на шесть месяцев с опцией продления на следующий сезон.



Янг провел в "Юнайтед" восемь с половиной лет, однако Эшли мог уйти раньше, если бы Конте, тренировавшему "Челси" с 2016 по 2018 год, удалось реализовать задуманное.



"Он хотел заполучить меня пару лет назад, работая в "Челси". Он великолепный тренер".



"Он выигрывал трофеи, он амбициозен и хочет побеждать. Я хочу того же, я хочу добиваться успеха с "Интером".



"Я хочу выигрывать трофеи и титулы, и когда у тебя такой тренер, ты хочешь выходить и сражаться за него", — цитирует Янга Sky Sports.