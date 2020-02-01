25-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 1 февраля, восемью поединками стартует 25-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛЕСТЕР — ЧЕЛСИ 15:30 Онлайн-трансляция



Это будет матч третьей команды против четвертой. В данный момент "Лестер" опережает "Челси" на восемь очков и в случае победы значительно укрепит свое положение в топ-4, тогда как поражение может вовлечь "лис" в борьбу с несколькими другими коллективами за путевки в Лигу Чемпионов на финише сезона. В четырех последних встречах этих соперников в рамках Премьер-Лиги "синие" ни разу не побеждали.



Нападающий "Лестера" Джейми Варди решил свои недавние проблемы со здоровьем, посреди недели отметившись появлением на замену в Кубке Лиги. Уэс Морган и Нампалис Менди травмированы.



Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм под вопросом из-за проблем с лодыжкой. Рубен Лофтус-Чик и Кристиан Пулишич по-прежнему вне игры.



ВЕСТ ХЭМ — БРАЙТОН 18:00



Это будет матч огромной важности для обеих команд, учитывая близость тех и других к зоне вылета — "Вест Хэм" и вовсе возвышается над тройкой неудачников только благодаря разнице мячей. "Брайтон" имеет на два очка больше своего соперника, но в девяти последних поединках чемпионата одержал лишь одну победу. В рамках Премьер-Лиги "молотобойцы" еще никогда не побеждали "чаек" — две ничьи и три поражения.



К дебюту за "Вест Хэм" готов Томаш Соучек. Мичейл Антонио под вопросом из-за проблем с бедром.



"Брайтон" будет лишен травмированных Шейна Даффи, Дэна Берна, Хосе Искьердо и Леона Балогуна.



УОТФОРД — ЭВЕРТОН 18:00



После серии из шести матчей без поражений "Уотфорд" на время выкарабкался из зоны вылета, но после обиднейшего поражения от "Астон Виллы" вновь ушел под воду. "Эвертон" в своем последнем поединке тоже пропустил в самой концовке — причем дважды, упустив победу против "Ньюкасла" (2:2). Ранее в нынешнем сезоне "ириски" уже дважды обыграли "шершней" — не только в Премьер-Лиге, но и в Кубке Лиги.



После трех месяцев отсутствия с травмой задней поверхности бедра возвращается нападающий "Уотфорда" Данни Уэлбек. Также выздоровел Уилл Хьюз, но Кико Фемения, Том Клеверли и Исмаила Сарр по-прежнему отсутствуют.

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон, пропустивший два последних матча с повреждением колена, снова здоров — как и Алекс Ивоби с Гульфи Сигурдссоном. У Жан-Филиппа Гбамена случился рецидив.



НЬЮКАСЛ — НОРВИЧ 18:00



"Ньюкасл" может впервые в этом сезоне Премьер-Лиги продлить свою беспроигрышную серию до четырех матчей. "Норвич" ужасен на выезде — только две победы в 12 поединках чемпионата за пределами своего стадиона, причем в семи из этих 12 "канарейки" даже не забивали, что является худшим показателем в дивизионе. "Сороки" выиграли семь из восьми последних домашних встреч с "Норвичем" в рамках чемпионата.



Обилие травм делает дебют Данни Роуза за "Ньюкасл" неотвратимым. На этой неделе лазарет команды с мышечным повреждением пополнил Джонджо Шелви.



Медики "Норвича" дали добро на участие в матче Тодда Кантуэлла, Эмилиано Буэндиа и Ибраима Амаду.



ЛИВЕРПУЛЬ — САУТГЕМПТОН 18:00 Онлайн-трансляция



В случае победы над своим верным поставщиком кадров в последние годы, "Ливерпуль" сможет достичь рубежа в 70 очков — это больше, чем "красные" набирали в 17 из 27 полных сезонов Премьер-Лиги. Однако "Саутгемптон" сейчас находится в отличной форме, выиграв все четыре последних выездных матча чемпионата. "Ливерпуль" надеется одержать шестую победу подряд во встречах со "святыми" в рамках Премьер-Лиги.



Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане пропустит матч против своего бывшего клуба из-за мышечного надрыва. Адам Лаллана поборол вирусное заболевание. Дивок Ориги должен быть в порядке, несмотря на небольшую травму в последнем матче. Джеймс Милнер и Джердан Шакири вне игры.



Защитник "Саутгемптона" Янник Вестергор оправился после сотрясения. Кайл Уолкер-Питерс будет вынужден подождать своего дебюта. Стюарт Армстронг травмирован.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 18:00



"Шеффилд Юнайтед" может вернуться на пятое место в Премьер-Лиге, если обыграет "Кристал Пэлас", против которого команда Криса Уайлдера одержала свою первую победу после повышения в классе. "Клинки" неплохо укрепили свой состав в январе, тогда как "орлы" упустили ряд целей и смогли подписать лишь Дженка Тосуна. "Шеффилд Юнайтед" ни разу не побеждал в четырех последних выездах к "Пэлас" в рамках чемпионата, трижды даже не забивая.



Из лазарета "Кристал Пэлас" вернулись Патрик Ван Анхольт, Андрос Таунсенд и Кристиан Бентеке. Мамаду Сако, Джеффри Шлюпп и Дженк Тосун команде не помогут.



"Шеффилд Юнайтед" готов устроить дебют своему рекордному приобретению в лице Сандера Берге. Дэвиду Макголдрику предстоит фитнес-тест.



БОРНМУТ — АСТОН ВИЛЛА 18:00



Обе команды погружены в борьбу за выживание, так что это будет классический матч за шесть очков — никто не может позволить себе проиграть. "Борнмут" выиграл свой последний поединок в Премьер-Лиге, тогда как "Астон Вилла" взяла четыре из шести очков в преддверии этого выезда. Бирмингемцы одержали победу 0:1 на "Виталити" в первой встрече этих соперников в высшем дивизионе в августе 2015, но две следующих — обе дома — проиграли.



"Борнмут" рассчитывает на выздоровление Диего Рико и Джефферсона Лерма. Джек Стейси, Джуниор Станислас и Джек Стейси пока не готовы.



Голкипер "Астон Виллы" Хосе Рейна залечил икроножную мышцу. Мбвана Саматта может дебютировать за свой новый клуб и в Премьер-Лиге, уже сделав это в Кубке Лиги.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ВУЛВЕРХЭМПТОН 20:30 Онлайн-трансляция



В минувшую среду "Манчестер Юнайтед" вылетел из Кубка Лиги, а фанаты "красных дьяволов", если верить слухам, собираются уйти со стадиона на 58-й минуте. Команде Оле Гуннара Сульшера не хотелось бы дополнительно усугубить эту атмосферу, особенно после довольно позитивного окончания трансферного окна. "Вулверхэмптон" имеет равное количество очков со своим соперником и надеется впервые с 2011 оформить две выездные победы подряд в Премьер-Лиге. Последний раз "Юнайтед" проигрывал дома "волкам" в рамках высшего дивизиона еще в 1980 году.



Этот матч из-за дисквалификации пропускает полузащитник "Юнайтед" Неманья Матич, а Аксель Туанзебе, Поль Погба, Скотт Мактоминей и Маркус Рэшфорд травмированы. Бруну Фернандеш рвется в бой.



"Вулверхэмптон" может задействовать своего новичка — Даниэля Поденсе. Рубен Винагре травмирован.