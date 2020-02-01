"Юнайтед" арендовал Одиона Игало

"Манчестер Юнайтед" взял в аренду до конца сезона нападающего "Шанхай Шеньхуа" Одиона Игало.

С поисками замены травмированному Маркусу Рэшфорду "красные дьяволы" затянули до последнего дня трансферного окна. Успев 31 января сделать предложение по Джошуа Кингу из "Борнмута" и получить отказ, "Юнайтед" переключил свое внимание на Игало.



Перед самым дедлайном клубу с "Олд Траффорд" все-таки удалось согласовать 6-месячную аренду Одиона. Правда "Юнайтед" подписал игрока без медицинского обследования — у "дьяволов" просто не осталось времени, чтобы оценить физическое состояние 30-летнего нигерийца.



Игало, который является фанатом "Юнайтед" с детства, не будет чувствовать себя чужаком в Премьер-Лиге. В период с 2014 по 2017 Одион выступал за "Уотфорд", забив 40 голов в 100 матчах с учетом всех соревнований.



Краткосрочная аренда Игало, включая зарплату, обойдется "дьяволам" ориентировочно в 4 миллиона фунтов. При этом "Юнайтед" не получил опции выкупа.



"Одион — опытный игрок. Он придет и обеспечит нам выбор центрального нападающего другого типа на тот короткий период, что проведет с нами. Он отличный парень и большой профессионал, он выжмет максимум из своего пребывания здесь", — сообщил главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер.



Добавим, что Игало прилетит в Англию уже в этот уикенд. По слухам, в последний момент перехватить Одиона пытался "Тоттенхэм", но безуспешно.