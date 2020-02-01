"Вест Хэм" потратился на Джаррода Боуэна

"Вест Хэм" объявил о приобретении нападающего "Халла" Джаррода Боуэна. Сделка оценивается в 22 миллиона фунтов, включая бонусы.

В пятницу вечером, предварительно пройдя медицинское обследование, Боуэн заключил с "молотобойцами" контракт на пять с половиной лет.



В борьбе за 23-летнего англичанина, способного сыграть на обоих флангах атаки, а также в качестве центрального нападающего или плеймейкера, "Вест Хэм" опередил ряд других клубов Премьер-Лиги, включая "Кристал Пэлас".



Боуэн, уроженец Лондона, забил 54 гола и отдал 14 результативных передач за "Халл", за первую команду которого он дебютировал в августе 2014.



"Мы рады приветствовать Джаррода в "Вест Хэме". Думаю, он добьется больших успехов здесь. Я бы назвал его фланговым нападающим современного образца или, возможно, старомодным правым инсайдом. Пару матчей он также сыграл как второй форвард или 10-й номер", — сообщил Дэвид Мойес.