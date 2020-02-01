"Астон Вилла" подписала Борху Бастона

"Астон Вилла" укрепила свое нападение Борхой Бастоном из "Суонси". Трансфер состоялся на правах свободного агента.

В 2016 году "Суонси" обновил свой трансферный рекорд, заплатив "Атлетико" 15.5 млн. фунтов за Бастона.



С тех пор Борха себя совершенно не проявил в Англии, а прошлый сезон провел в аренде в "Алавесе", где забил пять голов в 18 матчах.



Отчаявшись реанимировать карьеру Бастона, "лебеди расторгли контракт с 27-летним испанцем, позволив тому свободно уйти в "Астон Виллу" перед закрытием зимнего трансферного окна.