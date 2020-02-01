"Лестер" арендовал Райана Беннетта

"Лестер" взял в аренду до конца сезона центрального защитника "Вулверхэмптона" Райана Беннетта.

В этом сезоне Беннетт успел сыграть 19 матчей за "волков" с учетом всех соревнований и даже забил один гол.



В лице 29-летнего англичанина главный тренер "лис" Брендан Роджерс получил опытного и надежного игрока, который при необходимости сможет подстраховать пару основных центральных защитников команды в лице Джонни Эванса и Чаглара Сеюнджю.



Райан выступал за "волков" с 2017 года и в своем первом сезоне помог клубу с "Молинью" оформить выход в Премьер-Лигу. В прошлой кампании Беннетт сыграл 40 матчей во всех соревнованиях.