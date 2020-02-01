Артета доволен зимними приобретениями

Наставник "Арсенала" Микель Артета уверен, что его клуб совершил полезные приобретения в лице защитников Пабло Мари и Седрика Соареша.

Ранее на текущей неделе "канониры" арендовали у "Фламенго" Мари, а в заключительный день зимнего трансферного окна одолжили у "Саутгемптона" на шесть месяцев Соареша.



Артета и его соратники были вынуждены действовать в рамках крайне ограниченного бюджета, однако Микель остался доволен полученным усилением.



"Мы старались быть активными на трансферном рынке, чтобы решить некоторые проблемы, с которыми столкнулись в последние недели".



"Учитывая наши ресурсы, мы обнаружили двух игроков, которые, как мы убеждены, смогут быть очень полезны для укрепления нашего состава. Мы довольны проделанной работой".



"Соареш обладает большим опытом, он поиграл в различных странах, он знает, что это такое. Он очень хотел перейти в топ-клуб, у него есть желание и самоотдача. Я следил за ним несколько сезонов, и мне нравится, что он может дать команде. Условия были подходящими для обеих сторон, чтобы этот трансфер случился", — цитирует Артету Sky Sports.