Вундеркинд из "Рочдейла" достался "Вулверхэмптону"

"Вулверхэмптон" объявил о приобретении крайнего защитника "Рочдейла" Люка Мэтсона. Сделка оценивается в 1 миллион фунтов.

В сентябре 2018 Мэтсон стал самым молодым дебютантом в истории "Рочдейла", появившись на поле в возрасте 15 лет и 336 дней.



Однако по-настоящему Люк обратил на себя внимание в этом сезоне, когда отметился голом против "Манчестер Юнайтед" в матче Кубка Лиги на "Олд Траффорд" — "Рочдейл" вырвал ничью 1:1 и уступил лишь в серии пенальти.



Среди претендентов на 17-летнего англичанина назывались "Юнайтед" и их соседи из "Манчестер Сити", однако "волки" сработали без лишнего шума и заполучили Мэтсона к себе.



При этом сообщается, что Мэтсон немедленно вернется в "Рочдейл" и проведет в клубе Лиги Один остаток сезона — уже на правах аренды.