Лэмпти покинул "Челси" и отправился в "Брайтон"

Тарик Лэмпти "Брайтон" приобрел 19-летнего защитника Тарика Лэмпти у "Челси" примерно за 6 миллионов фунтов.

Лэмпти, который считается одним из ярчайших молодых оборонительных талантов в стране, лишь в декабре дебютировал за первую команду "синих", впоследствии сыграв еще два официальных матча.

Высокая конкуренция на "Стэмфорд Бридж" убедила Лэмпти отклонить предложение родного клуба о новом контракте, а поскольку действовавшее соглашение Тарика истекало уже в конце сезона, "Челси" был вынужден согласиться на "оффер" "Брайтона".

Сегодня Лэмпти, находившийся в системе "Челси" с семи лет, заключил долгосрочный контракт с "чайками". Юный англичанин предпочел "Брайтон" ряду других клубов, включая "Лилль".


Метки Брайтон, Лэмпти, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2020 22:45

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 31.01.2020 22:53 # chelsiukpro
    Челси наруку этот трансфер! Пусть регулярно играет за чаек а после Челси вернется если будет прогресировать! Пусть и 40 будет стоит ....

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  2. vyrentz 31.01.2020 22:47 # vyrentz
    А кто новым тренером будет?

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