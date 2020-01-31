Лэмпти покинул "Челси" и отправился в "Брайтон"

"Брайтон" приобрел 19-летнего защитника Тарика Лэмпти у "Челси" примерно за 6 миллионов фунтов.

Лэмпти, который считается одним из ярчайших молодых оборонительных талантов в стране, лишь в декабре дебютировал за первую команду "синих", впоследствии сыграв еще два официальных матча.



Высокая конкуренция на "Стэмфорд Бридж" убедила Лэмпти отклонить предложение родного клуба о новом контракте, а поскольку действовавшее соглашение Тарика истекало уже в конце сезона, "Челси" был вынужден согласиться на "оффер" "Брайтона".



Сегодня Лэмпти, находившийся в системе "Челси" с семи лет, заключил долгосрочный контракт с "чайками". Юный англичанин предпочел "Брайтон" ряду других клубов, включая "Лилль".