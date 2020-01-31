Лэмпти покинул "Челси" и отправился в "Брайтон"
"Брайтон" приобрел 19-летнего защитника Тарика Лэмпти у "Челси" примерно за 6 миллионов фунтов.
Лэмпти, который считается одним из ярчайших молодых оборонительных талантов в стране, лишь в декабре дебютировал за первую команду "синих", впоследствии сыграв еще два официальных матча.
Высокая конкуренция на "Стэмфорд Бридж" убедила Лэмпти отклонить предложение родного клуба о новом контракте, а поскольку действовавшее соглашение Тарика истекало уже в конце сезона, "Челси" был вынужден согласиться на "оффер" "Брайтона".
Сегодня Лэмпти, находившийся в системе "Челси" с семи лет, заключил долгосрочный контракт с "чайками". Юный англичанин предпочел "Брайтон" ряду других клубов, включая "Лилль".
31.01.2020 22:45
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Последние комментарии:
Челси наруку этот трансфер! Пусть регулярно играет за чаек а после Челси вернется если будет прогресировать! Пусть и 40 будет стоит ....
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А кто новым тренером будет?
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