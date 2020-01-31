Эмери: "Фанаты "Арсенала" вышвырнули меня из клуба"
Бывший наставник "Арсенала" Унаи Эмери пожаловался, что болельщики лондонского клуба "вышвырнули" его с "Эмирейтс".
Напомним, Эмери был уволен в ноябре — посреди своего второго сезона работы в "Арсенале". По словам Унаи, на то было несколько причин, но в первую очередь он винит фанатов, которые решили повесить на него все грехи.
"Там было несколько проблем: четыре капитана, история с Озилом и Колашинацом, приобретение Пепе, которое требовалось время после переезда из Франции... И мы не играли хорошо, конечно".
"Все это вкупе обернулось тем, что мы демонстрировали плохие результаты, прогресса не было, и фанаты сосредоточились на мне, вышвырнув меня из клуба. Но я сохранил положительные воспоминания, у меня их много".
"У меня были похороны и был траур. После своего увольнения я еще месяц мечтал об "Арсенале". Это было естественно. Но я преодолел это".
"Когда я перестал мечтать, я понял, что преодолел это. Теперь я снова в строю", — сообщил Эмери Marca.
31.01.2020 22:00
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Скаму этого топарика!
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