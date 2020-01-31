"Манчестер Сити" отправил Анхелиньо в Лейпциг

Анхелиньо Левый защитник "Манчестер Сити" Анхелиньо отправился в "РБ Лейпциг", где проведет остаток сезона на правах аренды.

Всего лишь шесть месяцев назад "горожане" заплатили 5.35 млн. фунтов, чтобы вернуть Анхелиньо из ПСВ, куда он ушел в 2018 году.

Игрок молодежной сборной Испании приглашался страховать Бенжамена Менди и Александра Зинченко, сыграв лишь 12 матчей за "Сити" в этом сезоне во всех соревнованиях.

В матче Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед" посреди недели главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола задействовал слева в обороне Жоау Канселу, и стало понятно, что Анхелиньо не задержится на "Этихад".

The Guardian добавляет, что "РБ Лейпциг", вероятно, получил опцию последующего выкупа 23-летнего испанца — ориентировочно за 25 миллионов фунтов.


Метки Анхелиньо, аренда, Манчестер Сити, РБ Лейпциг, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2020 21:00

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Последние комментарии:




  1. dannylucker 31.01.2020 21:14 # dannylucker
    странные ощущения по этому поводу, надо было без права выкупа это делать

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  2. kler 31.01.2020 21:01 # kler
    И кем теперь заявку крыть?)

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