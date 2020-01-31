"Манчестер Сити" отправил Анхелиньо в Лейпциг

Левый защитник "Манчестер Сити" Анхелиньо отправился в "РБ Лейпциг", где проведет остаток сезона на правах аренды.

Всего лишь шесть месяцев назад "горожане" заплатили 5.35 млн. фунтов, чтобы вернуть Анхелиньо из ПСВ, куда он ушел в 2018 году.



Игрок молодежной сборной Испании приглашался страховать Бенжамена Менди и Александра Зинченко, сыграв лишь 12 матчей за "Сити" в этом сезоне во всех соревнованиях.



В матче Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед" посреди недели главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола задействовал слева в обороне Жоау Канселу, и стало понятно, что Анхелиньо не задержится на "Этихад".



The Guardian добавляет, что "РБ Лейпциг", вероятно, получил опцию последующего выкупа 23-летнего испанца — ориентировочно за 25 миллионов фунтов.