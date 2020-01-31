"Манчестер Сити" отправил Анхелиньо в Лейпциг
Левый защитник "Манчестер Сити" Анхелиньо отправился в "РБ Лейпциг", где проведет остаток сезона на правах аренды.
Всего лишь шесть месяцев назад "горожане" заплатили 5.35 млн. фунтов, чтобы вернуть Анхелиньо из ПСВ, куда он ушел в 2018 году.
Игрок молодежной сборной Испании приглашался страховать Бенжамена Менди и Александра Зинченко, сыграв лишь 12 матчей за "Сити" в этом сезоне во всех соревнованиях.
В матче Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед" посреди недели главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола задействовал слева в обороне Жоау Канселу, и стало понятно, что Анхелиньо не задержится на "Этихад".
The Guardian добавляет, что "РБ Лейпциг", вероятно, получил опцию последующего выкупа 23-летнего испанца — ориентировочно за 25 миллионов фунтов.
31.01.2020 21:00
Просмотров: 231
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
странные ощущения по этому поводу, надо было без права выкупа это делать
(ответить)
И кем теперь заявку крыть?)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий