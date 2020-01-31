Сане не отказывался от нового контракта с "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что его клуб все еще ожидает ответа от вингера Лероя Сане на предложение о новом контракте.

В данный момент 24-летний Сане завершает свое восстановление после тяжелой травмы колена, полученной в августе.



При этом контракт Лероя по-прежнему истекает в конце следующего сезона, и "Бавария" готова в любой момент возобновить интерес к своему соотечественнику. Однако Гвардиола подчеркивает, что Сане не отказывался от продления сотрудничества с "Сити".



"По последней информации, которая у меня есть, мы еще давно сделали ему предложение, и за все это время он не отклонил его. Других новостей у меня нет".



"Думаю, ему нужно еще немного времени, прежде чем он вернется на поле. Давайте посмотрим. Примерно так было и с Эмериком Лапортом. Он начал тренироваться до первого матча с "Шеффилд Юнайтед", две или три недели назад, поэтому ему нужно время", — цитирует Гвардиолу The Guardian.