Сане не отказывался от нового контракта с "Сити"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что его клуб все еще ожидает ответа от вингера Лероя Сане на предложение о новом контракте.
В данный момент 24-летний Сане завершает свое восстановление после тяжелой травмы колена, полученной в августе.
При этом контракт Лероя по-прежнему истекает в конце следующего сезона, и "Бавария" готова в любой момент возобновить интерес к своему соотечественнику. Однако Гвардиола подчеркивает, что Сане не отказывался от продления сотрудничества с "Сити".
"По последней информации, которая у меня есть, мы еще давно сделали ему предложение, и за все это время он не отклонил его. Других новостей у меня нет".
"Думаю, ему нужно еще немного времени, прежде чем он вернется на поле. Давайте посмотрим. Примерно так было и с Эмериком Лапортом. Он начал тренироваться до первого матча с "Шеффилд Юнайтед", две или три недели назад, поэтому ему нужно время", — цитирует Гвардиолу The Guardian.
31.01.2020 20:00
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Юрген Клопп рассказал о работе менеджером, отсутствии в социальных сетях, спортивных костюмах и о многом другом. Немецкий специалист приближается к историческому достижению: его Ливерпуль уверенно возглавляет таблицу Премьер-лиги и недалёк от завоевания своего первого титула за 30 лет. Беседуя с Винни О'Коннором из Sky Sports News, Клопп в непринуждённой обстановке рассказал о том, что для него значит быть футбольным менеджером. Что самое лучшее в работе футбольным менеджером? Деньги?! Ха-ха! Несомненно, сама работа в футболе, и я полюбил её с первого дня, как стал этим заниматься. Мне нравилось, даже когда я был начинающим, никому не известным тренером. Это было действительно хорошее время. Ежедневно работать со всеми этими игроками мирового класса, видеть их на тренировках, стараться помочь им стать немного лучше во всех областях, насколько это возможно – да, это большое, большое удовольствие. Насколько вы отличаетесь от того тренера, который начинал в Майнце? Слава Богу, сейчас я намного лучше, но это благодаря тому большому опыту, который мне позволили приобрести. Я должен был пройти через некоторые тяжелые моменты, которые стали отличным опытом для меня. Сейчас я гораздо больше знаю о футболе, потому что раньше в воскресенье я был игроком, а в понедельник – менеджером или тренером, и у меня было не так много времени, чтобы понять, что мне необходимо сделать на следующий день. Но мне понравилось, когда я начал этим заниматься. Честно говоря, я никогда не читал книг о футболе, у меня не было возможности следить за другими тренерами, поэтому мне пришлось изучать всё самостоятельно. Это было хорошее время, особенно в первые несколько лет, когда никто особенно не наблюдал за нами, и мы могли делать все, что хотели, а потом в выходные видеть, сработало или нет. Это было действительно круто. Был ли кто-то, кто вдохновлял вас как менеджера? Я мог многое взять от разных людей, хотя единственная реальная возможность для этого - работать вместе с ними. Но я поклонник - правда, у нас был только один разговор по телефону - Арриго Сакки. Я, конечно, знал о нем, но я чуть больше проникся его деятельностью, когда мой бывший менеджер Вольфганг Франк принес все видео с ним. Кажется, я посмотрел 20, 30 или 500 тренировок Милана за это время, потому что мой бывший тренер записал их и показал нам! Что является самым важным качеством для футбольного менеджера? Внимание к деталям, возможно, самое важное из того, что я могу назвать. Поведение на бровке не имеет большого значения. Я думаю, что можно быть лучшим тренером в мире и при этом все 90 минут матча просидеть на пятой точке. Речь не обо мне, другие отличные тренеры могут так делать, хоть это и не важно. Но я всегда стараюсь помочь во время игры. Если я не перебарщиваю, то у меня нет проблем с этим. Самое главное? Понимание футбола. Смотреть на игру гораздо шире: это не только забитые и пропущенные голы, в футболе есть намного больше значимых вещей. Вам нужно разбираться во всём и позволить парням сосредоточиться лишь на том, что они должны делать. Да, им нужно самим находить решения на поле, но эти решения должны быть как можно лучше подготовлены на тренировочных сессиях. Как часто вы изучаете действия других команд по всему миру? Вы смотрите видео? Я не занимаюсь этим специально, не сижу и не изучаю Барселону, Реал, Милан в старые добрые времена, Баварию, Манчестер Сити. Я восхищаюсь многими тренерами и тем, что они делают, но я никогда не смотрю их матчи настолько часто, чтобы что-то перенять или сказать: "Давайте сделаем это так же". Мы всегда стараемся идти своим путем, потому что все зависит от ваших игроков и их возможностей. Знаете ли вы, что Майк Гордон (президент FSG) описал вас как "универсального человека"? Я не могу быть им, потому что я не знаю, что это означает! Это человек, чьи знания включают в себя значительное количество областей... Ха-ха! Спасибо, Майк. Он сказал это до того, как я подписал новый контракт, или после? Перед этим! Он также сказал: "Юрген - один из лучших управленцев в мире... если бы он не управлял футбольным клубом, он мог бы возглавить компанию из списка Fortune 500". Слава Богу, у меня нет необходимости этого делать! Потому что единственные реальные области, в которых я разбираюсь - это футбол и жизнь, но я не думаю, что это пригодится в компании из списка Fortune 500. Я никогда этого не делал, мне это не нужно. Я много раз говорил, что у нас лучшие владельцы в мире, которые постоянно меня поддерживают. Так что это очень приятно, хоть и не очень верно! Вы предпочитаете спортивные костюмы? Да, это очевидно! Почему не деловой костюм? Не люблю. Я могу надеть костюм только в случае необходимости, и это не должно восприниматься как неуважение. Я знаю, что многие, особенно в Англии, носят костюмы, потому что это особенный день и тому подобное. Но у меня нет возможности думать ещё и о том, что на мне надето во время игры. Я просто не такой. Я в значительной степени поглощен другими вещами. Поэтому, если кто-то скажет мне: "Теперь вам нужно повязать галстук и все такое", это просто не сработает. Я как-то пробовал - не с костюмом, с более непринужденным стилем - когда перебрался в Дортмунд. В первые несколько недель я носил джинсы и черную рубашку или что-то в этом роде, потом я просто забыл об этом, а потом на мне была только спортивная одежда. Тренировочный костюм предоставляет клуб, и он уже лежит в раздевалке, что очень помогает. Это основная причина. Как вы отключаетесь от футбола? Во сне. И всё? В основном да. Или в отпуске. Почему вы не пользуетесь социальными сетями? Я не знаю, для чего это нужно. Может быть, однажды я зарегистрируюсь там, но пока не вижу смысла. Я не понимаю, откуда возникает желание рассказывать незнакомым людям, что у вас хорошо или не очень хорошо в данный момент. Но это, вероятно, проблема моего поколения. Я уже слишком стар для этого. Кто из ваших игроков, скорее всего, станет менеджером и почему? Не знаю, хотят ли они этого, но англичане - из тех, что постарше - вполне могли бы. Милли, Хендо, Адам (Лаллана), Джини тоже наверняка способен, если у него возникнет такое желание. Из младших - Роббо, возможно, Трент, но у них впереди еще долгий, действительно долгий путь! Может быть, Деян тоже не прочь поработать менеджером, и для него неплохо, что он может сделать это в 12 разных странах! У нас есть подходящие для этой должности игроки. Все зависит от их желания. Три слова, чтобы описать себя? Я не думаю о себе слишком много, правда? Так что вот три слова: не могу этого сделать.
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Вчера открыта для посещения бронзовая скульптура, установленная на Энфилде в память о самом успешном тренере «Ливерпуля» Бобе Пейсли.
Скульптура была подарена клубу и его фанатам главным спонсором — Standard Chartered, в честь 10-летнего сотрудничества. Скульптура увековечивает одно из самых знаковых событий в карьере Пейсли, уносящего с поля травмированного Эмлина Хьюза.
Члены семьи Пейсли, Эмма Хьюз (дочь легендарного капитана «красных»), живые Легенды клуба и исполнительный директор Питер Мур присутствовали на церемонии открытия скульптуры, а ученики местной начальной школы «Четыре дуба» спели гимн клуба — You’ll Never Walk Alone.
Автор скульптурной композиции Энди Эдвардс тесно сотрудничал с родственниками Пейсли, чтобы наиболее достоверно воссоздать образ легендарного тренера «Ливерпуля»,
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