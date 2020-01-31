Роуз заявил, что это он был инициатором своего перехода в "Ньюкасл"

Защитник Данни Роуз заявил, что он сам был инициатором своего перехода в "Ньюкасл" на правах аренды.

Накануне "сороки" совершили свое третье приобретение в это трансферное окно, арендовав Роуза у "Тоттенхэма" до конца сезона.



По слухам, к уходу из "Тоттенхэма" Роуза подтолкнули недостаточное игровое время и ссора с Жозе Моуриньо, однако Данни уверяет, что он сам принял решение уйти и помочь "Ньюкаслу", который потерял с надрывом крестообразных связок колена Йетро Виллемса.



"Я смотрел матч "Ньюкасла" против "Челси", и я видел, как Йетро получил свою травму. Сразу после этого я позвонил своему агенту и сказал: "Я хочу перейти туда". Потребовалось около недели или 10 дней, чтобы все согласовать, но я рад быть здесь", — сообщил Роуз Sky Sports.