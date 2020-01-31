Бруну Фернандеш готов сыграть с "Вулверхэптоном"

Бруну Фернандеш Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что полузащитник Бруну Фернандеш примет участие в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".

В четверг Фернандеш, наконец, сменил "Спортинг" на "Юнайтед" по сделке, стоимость которой в будущем может вырасти до 68 миллионов фунтов.

Уже в пятницу Бруну тренировался с "красными дьяволами", и Сульшер убедился, что португалец готов сыграть с "волками" в субботу.

"Он в достаточной форме, чтобы сыграть, и он точно будет в заявке. Эти последние несколько дней вышли суматошными, а ко всему прочему вчера у его дочери был День рождения".

"Я не знаю, как долго он сможет провести на поле, но он будет в заявке", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2020 18:00

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  1. scauzer11 31.01.2020 18:04 # scauzer11
    пускай ему сразу капитанскую повязку дадут, у них не привыкать её всем давать))

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