Бруну Фернандеш готов сыграть с "Вулверхэптоном"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что полузащитник Бруну Фернандеш примет участие в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".

В четверг Фернандеш, наконец, сменил "Спортинг" на "Юнайтед" по сделке, стоимость которой в будущем может вырасти до 68 миллионов фунтов.



Уже в пятницу Бруну тренировался с "красными дьяволами", и Сульшер убедился, что португалец готов сыграть с "волками" в субботу.



"Он в достаточной форме, чтобы сыграть, и он точно будет в заявке. Эти последние несколько дней вышли суматошными, а ко всему прочему вчера у его дочери был День рождения".



"Я не знаю, как долго он сможет провести на поле, но он будет в заявке", — цитирует Сульшера Sky Sports.