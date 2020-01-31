"Юнайтед" купил юного голкипера "Саутенда"

"Манчестер Юнайтед" объявил о приобретении голкипера "Саутенда" и юношеской сборной Англии Натана Бишопа.

Дебютировав за первую команду "Саутенда" в декабре 2017, с тех пор Бишоп сыграл 39 матчей за представителя Лиги Один.



Своей игрой 20-летний англичанин обратил на себя внимание многих больших клубов, однако "Юнайтед" оказался расторопнее всех и сегодня заключил с Натаном контракт до 2022 года.



"Возможность перейти в "Манчестер Юнайтед" — это исполнение мечты. Этот клуб зарекомендовал себя в плане развития голкиперов, и мне не терпится начать работать с тренерами здесь", — сообщил Бишоп.