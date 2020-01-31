"Юнайтед" купил юного голкипера "Саутенда"
"Манчестер Юнайтед" объявил о приобретении голкипера "Саутенда" и юношеской сборной Англии Натана Бишопа.
Дебютировав за первую команду "Саутенда" в декабре 2017, с тех пор Бишоп сыграл 39 матчей за представителя Лиги Один.
Своей игрой 20-летний англичанин обратил на себя внимание многих больших клубов, однако "Юнайтед" оказался расторопнее всех и сегодня заключил с Натаном контракт до 2022 года.
"Возможность перейти в "Манчестер Юнайтед" — это исполнение мечты. Этот клуб зарекомендовал себя в плане развития голкиперов, и мне не терпится начать работать с тренерами здесь", — сообщил Бишоп.
31.01.2020 17:10
Просмотров: 643
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
лол, у пацана абсолютно отсутствует мозг.
(ответить)
А говорили, что топ игроки в МЮ не пойдут
(ответить)
Юрген Клопп ответил на ряд вопросов журналистов в преддверии матча двадцать пятого тура английской Премьер-лиги против Саутгемптона. О заключительном дне трансферного окна Приобретения? Нет. Продажи, аренды? Ничего такого, о чём я мог бы вам сказать. После пресс-конференции вы можете смело покинуть Мелвуд и провести приятный пятничный вечер. О потенциальном участии Салаха в Олимпийских играх Решение ещё не принято. То, что я должен сказать ему, я скажу только ему, вот и всё. Пока ни одна из сторон не приняла окончательного решения. Я бы хотел, чтобы вся команда собралась на предсезонку, но это невозможно в силу разных причин. О квалификации в Лигу чемпионов на грядущий сезон (Ливерпулю нужно добыть две победы, чтобы обеспечить себе участие в Лиге чемпионов-2020/21) Лига чемпионов является самым важным турниром для клуба в финансовом плане, и мы нацелены на место в зоне Лиги чемпионов. Если вы добудете путёвку на раннем этапе сезона, это поможет вам скорректировать планы. В прошлом году с этим не было никаких проблем, но в позапрошлом нам потребовалось какое-то время, чтобы решить этот вопрос. О Дэнни Ингсе Все здесь очень рады за него. Он всё ещё в некотором роде наш парень. Мы празднуем голы, которые он забивает. Завтра всё будет по-другому, но лучшего мы ему и пожелать не могли. Дэнни замечательный, просто замечательный человек. Он много трудился здесь, но очень мало играл. Сейчас Ингс в огне, как и вся команда Ральфа Хазенхюттля, они сделали что-то невообразимое в этом сезоне, и все мы рады за Дэнни и желаем ему провести самый лучший сезон в жизни, но завтра... Завтра нет. О наставнике "Святых" Ральфе Хазенхюттле и его методах работы Хоть я и стал менеджером месяца (декабря - прим.ред.), но для меня им был Ральф Хазенхюттль. Игра "Святых" заточена на прессинге самого высокого уровня. Если мы не будем играть более интенсивно, то у нас возникнут проблемы, поскольку игра Саутгемптона сводится к постоянному давлению. Мы анализировали их игру и видели это, видели, что они играют в очень интенсивный футбол. Мы не можем уважать их больше, чем уважаем сейчас. Ральф Хазенхюттль проделал невероятную работу, и мы можем видеть, как хорошо сейчас играет его команда. "Святые" - это настоящая машина прессинга. Они очень хороши в этом. О Джо Гомесе Практически все наши центральные защитники, когда они были в форме, начинали матчи в основе из-за травм других защитников. Сейчас у нас впервые четыре защитника в хорошей форме. У двух из них отсутствует игровой ритм, но вскоре они его наберу. Джо был не в лучшей своей форме в августе, тогда как Матип - был. Деян был очень силён, но затем его заменил Джо. С тех пор, как он начал играть на своей привычной позиции, Джо невероятен. У него выдающаяся скорость, что нам на руку. Хороший игрок. О летних трансферах Легко ли усилить наш состав? Нет, это непросто, мы посмотрим, возможно ли это вообще. Мы будем ориентироваться по ситуации. Мы всегда стараемся стать лучше, но сейчас мы можем сделать это при помощи собственного состава. Мы должны смотреть на наш состав и на тех, кто готов сделать следующий шаг. Окс, Наби - постоянные травмы, но мы знаем об их качестве. Кёртис выглядит очень многообещающе. Я думаю, что если этот состав можно было бы с лёгкостью сделать лучше, то это было бы по крайней мере очень странно. О том, уйдёт ли кто-нибудь в аренду этой зимой Нет. Эти парни развиваются здесь, с нами. Добиться определённого прогресса можно разными способами, и аренда - один из них. Некоторые парни тренируются с первой командой, это очень помогает им. Игры за команду U-23 тоже помогают. У них хорошая команда.
(ответить)
есть неплохой ромеро, который жопу просиживает, хендерсон надежды подает, де хея со своими 350к в неделю, они еще киперов покупают
(ответить)
ну конечно, вратарей мало.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий