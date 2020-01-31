Огюстен объяснил, почему выбрал "Лидс", а не "Юнайтед"

Нападающий Жан-Кевин Огюстен объяснил, почему он отверг интерес "Манчестер Юнайтед" и решил перейти в "Лидс".

В минувший понедельник "Лидс" провернул громкий по меркам Чемпионшипа трансфер, взял Огюстена у "РБ Лейпциг" в аренду с опцией выкупа.



Перед этим трансфером ходили слухи, что перехватить Жан-Кевина хочет "Юнайтед", однако 22-летний француз уже не стал менять своего решения.



"Я уже принял свое решение, выбрав лучший план и проект для себя как для игрока".



"Мы изучили видео с игрой "Лидса", и я смог увидеть, что это мой стиль. Высокий прессинг, хороший розыгрыш мяча и упорная работа. Мы подумали, что я славно сюда подойду. Все случилось быстро".



"Я не думал дольше секунды над переходом сюда. Я сразу решился играть за "Лидс".



"Один или два других клуба были заинтересованы во мне. Я не хотел менять клуб просто так — я хотел играть и иметь четкие цели на сезон, и "Лидс" дал мне это".



"Дело не в том, что я отказал "Манчестер Юнайтед" — просто я уже принял свое решение", — цитирует Огюстена Daily Mirror.