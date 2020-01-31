Огюстен объяснил, почему выбрал "Лидс", а не "Юнайтед"

Жан-Кевин Огюстен Нападающий Жан-Кевин Огюстен объяснил, почему он отверг интерес "Манчестер Юнайтед" и решил перейти в "Лидс".

В минувший понедельник "Лидс" провернул громкий по меркам Чемпионшипа трансфер, взял Огюстена у "РБ Лейпциг" в аренду с опцией выкупа.

Перед этим трансфером ходили слухи, что перехватить Жан-Кевина хочет "Юнайтед", однако 22-летний француз уже не стал менять своего решения.

"Я уже принял свое решение, выбрав лучший план и проект для себя как для игрока".

"Мы изучили видео с игрой "Лидса", и я смог увидеть, что это мой стиль. Высокий прессинг, хороший розыгрыш мяча и упорная работа. Мы подумали, что я славно сюда подойду. Все случилось быстро".

"Я не думал дольше секунды над переходом сюда. Я сразу решился играть за "Лидс".

"Один или два других клуба были заинтересованы во мне. Я не хотел менять клуб просто так — я хотел играть и иметь четкие цели на сезон, и "Лидс" дал мне это".

"Дело не в том, что я отказал "Манчестер Юнайтед" — просто я уже принял свое решение", — цитирует Огюстена Daily Mirror.


Метки Лидс, Манчестер Юнайтед, Огюстен

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1142

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  1. chr1s8rown 31.01.2020 16:16 # chr1s8rown
    Шарит пацан в клубах

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  2. liverbro 31.01.2020 16:08 # liverbro
    Муму опрокидывают все кому непопадя)

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  3. scholes18 31.01.2020 16:01 # scholes18
    правильно, молодец.

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