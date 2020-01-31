"Ливерпуль" попытается купить Хаверца в конце сезона

"Байер" ожидает получить предложение от "Ливерпуля" о покупке полузащитника Кая Хаверца по окончании сезона.

Хаверц привлек интерес крупнейших клубов Европы еще в прошлом сезоне, когда он забил 20 голов.



Естественно, 20-летний немец не ускользнул от внимания и своего соотечественника Юргена Клоппа, тренирующего "Ливерпуль".



Как утверждает Bild, в Леверкузене ожидают, что Хаверц станет большой трансферной целью для "красных" на грядущее лето, однако "Байер" хочет за свою восходящую звезду 110 миллионов фунтов.



В данный момент на Кая есть три больших претендента. Помимо "Ливерпуля", который видит в игроке сборной Германии замену для Адама Лалланы, это также "Бавария" и неназванный испанский клуб.