"Арсенал" арендовал Соареша до конца сезона
"Арсенал" взял в аренду до конца сезона правого защитника "Саутгемптона" Седрика Соареша.
Соареш, воспитанник "Спортинга", обладает солидным опытом выступлений в Премьер-Лиге. На счету Седрика более 100 матчей за клуб с юга Англии, цвета которого он представлял с 2015 года.
Также 28-летний защитник провел более 33 матчей за сборную Португалии, поучаствовав на Чемпионате Мира 2018 года и выиграв Евро-2016 с Лигой Наций-2019.
Контракт Соареша со "святыми" истекал в конце сезона, поэтому "Арсеналу" пришлось заплатить около 5 миллионов фунтов в качестве компенсации, чтобы Седрику было позволено покинуть "Сент-Мэри" уже в январе.
Соареш стал вторым приобретением "канониров" в это трансферное окно после центрального защитника "Фламего" Пабло Мари.
31.01.2020 14:00
Просмотров: 1350
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Выкинуть 5 млн. чтобы игрок просто полгода поиграл у тебя а потом свалил куда захочет. Так лохануться могут только ггшные терпилы.
(ответить)
Трансферы уровня середняка чемпионшипа. Но шкононирам поxyй, они будут надрачивать яро на своих днищ.
(ответить)
Да хуй с ним, все нормально. Только не могу понять, аренда или выкуп трансфера?
(ответить)
не пойму, раз они заплатили 5 лямов, но контракт заканчивается летом
смысл ему так рисковать переходя в арсенал
вдруг он провалится и тогда вообще останется свободным агентом без четкой зп на будущее
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий