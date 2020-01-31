"Арсенал" арендовал Соареша до конца сезона

"Арсенал" взял в аренду до конца сезона правого защитника "Саутгемптона" Седрика Соареша.

Соареш, воспитанник "Спортинга", обладает солидным опытом выступлений в Премьер-Лиге. На счету Седрика более 100 матчей за клуб с юга Англии, цвета которого он представлял с 2015 года.



Также 28-летний защитник провел более 33 матчей за сборную Португалии, поучаствовав на Чемпионате Мира 2018 года и выиграв Евро-2016 с Лигой Наций-2019.



Контракт Соареша со "святыми" истекал в конце сезона, поэтому "Арсеналу" пришлось заплатить около 5 миллионов фунтов в качестве компенсации, чтобы Седрику было позволено покинуть "Сент-Мэри" уже в январе.



Соареш стал вторым приобретением "канониров" в это трансферное окно после центрального защитника "Фламего" Пабло Мари.