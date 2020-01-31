"Арсенал" арендовал Соареша до конца сезона

Седрик Соареш "Арсенал" взял в аренду до конца сезона правого защитника "Саутгемптона" Седрика Соареша.

Соареш, воспитанник "Спортинга", обладает солидным опытом выступлений в Премьер-Лиге. На счету Седрика более 100 матчей за клуб с юга Англии, цвета которого он представлял с 2015 года.

Также 28-летний защитник провел более 33 матчей за сборную Португалии, поучаствовав на Чемпионате Мира 2018 года и выиграв Евро-2016 с Лигой Наций-2019.

Контракт Соареша со "святыми" истекал в конце сезона, поэтому "Арсеналу" пришлось заплатить около 5 миллионов фунтов в качестве компенсации, чтобы Седрику было позволено покинуть "Сент-Мэри" уже в январе.

Соареш стал вторым приобретением "канониров" в это трансферное окно после центрального защитника "Фламего" Пабло Мари.


Метки Арсенал, Саутгемптон, Соареш, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2020 14:00

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  1. superglor 31.01.2020 15:03 # superglor
    Выкинуть 5 млн. чтобы игрок просто полгода поиграл у тебя а потом свалил куда захочет. Так лохануться могут только ггшные терпилы.

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  2. fc-zenit 31.01.2020 14:56 # fc-zenit
    Трансферы уровня середняка чемпионшипа. Но шкононирам поxyй, они будут надрачивать яро на своих днищ.

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  3. urmat 31.01.2020 14:11 # urmat
    Да хуй с ним, все нормально. Только не могу понять, аренда или выкуп трансфера?

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  4. tursa 31.01.2020 14:07 # tursa
    не пойму, раз они заплатили 5 лямов, но контракт заканчивается летом
    смысл ему так рисковать переходя в арсенал
    вдруг он провалится и тогда вообще останется свободным агентом без четкой зп на будущее

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