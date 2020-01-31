Гарет Бэйл близок к возвращению в "Тоттенхэм"

Гарет Бэйл "Тоттенхэм" совершил прорыв в переговорах о возвращении вингера Гарета Бэйла из "Реала".

Клуб из Мадрида уже достаточно давно пытается избавиться от травматичного валлийца, который в свои 30 лет получает до 650 тысяч фунтов в неделю.

Сам Бэйл и его агент неоднократно говорили о намерении остаться на "Сантьяго Бернабеу" до истечения контракта в 2022 году, однако The Times предполагает, что сейчас уход Гарета вероятен как никогда.

По информации издания, руководство лондонского клуба уверено, что сможет сегодня вернуть игрока, который в 2013 году был продан "Реалу" за 85 млн. фунтов.

Недавно президент "шпор" Даниэль Леви ездил в Мадрид на встречу со своим коллегой Флорентино Пересом. И хотя главной темой из разговора был интерес "Реала" к полузащитнику Кристиану Эриксену, который в итоге сменил "Тоттенхэм" на "Интер", тогда же был запущен процесс по возвращению Бэйла в Северный Лондон.


Метки Бэйл, Реал, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 31.01.2020 13:43 # gerrard08
    Этож как Бале должен любить шпор, чтоб согласиться примерно на пятикратное сокращение зп и уйти с места где всегда есть маза цепануть трофей, к курам.

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  2. last-chapter 31.01.2020 13:39 # last-chapter
    Там Седрики приходят

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  3. lfcmikki14 31.01.2020 13:33 # lfcmikki14
    Маловероятно, что так оно и будет.. Он от своей ЗП не откажется, это точно.

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  4. mancunia-planet 31.01.2020 13:09 # mancunia-planet
    Так Эриксен в Интере, смысл отдавать шпорам Бэйла.

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  5. rentv 31.01.2020 13:02 # rentv
    Ладно, рассказываю почему хохлы любят сало, а мусульмане нет.

    Всё дело в том, что хохлов щемили ещё в древности. Тогда, на территорию сегодняшней украины часто совершали набеги крымские татары, грабя и разоряя земли некогда братского народа. Однако, крымские татары были( и есть сейчас) мусульманами, а мусульманы свинину не едят. Именно по этому, хохлы стали заниматься разведением и потреблением в пищу свиней с особым ожесточением. Ведь это был именно тот вид мяса, который гарантированно не будет сожран при набеге.

    А вот почему мусульмане не едят свинину уже другой вопрос, но, он так же, с супер логичным ответом. Дело в том, что ислам зародился и получил распространение в засушливом пустынном климате. А для того, чтобы вырастить свинью нужно много воды. Которой, как вы понимаете, в пустыне нет. При этом, свинья большое животное, туша которого быстро протухает. А с хранением в пустыне тоже проблемы.

    Понятно, что тупому народу не обьяснишь, что у нас нет возможности выращивать свиней, иначе у нас совсем жопа с водой будет, а в поселении начьнётся инфекция. Поэтому изобрели вот такую штуку в религии.

    Вообще, оказывается, в религии много вещей которые были просто необходимы для выживания, но сложны для обьяснения простому человеку того в


    Вот так вот. Фапл познавательный. Сегодня, благодаря мне, вы стали чуточку умнее и образованней.

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  6. rentv 31.01.2020 13:01 # rentv
    31.01.2020 12:21 # удалить
    rentv

    Только что узнал, почему хохлы любят сало, а мусульмане его не едят.

    Пиздец, на самом деле это настолько супер круто и логично обьяснено, что я аж ахуел от корней этих стереотипов.

    Без гугла кто вот там сможет обьяснить? Тольк честно. Версии супер логичные, как я и сказал

    Источник: http://fapl.ru/posts/76368/?c=1#c7084569

    31.01.2020 12:25 #
    ry-l

    Давай, удиви.

    Источник: http://fapl.ru/posts/76368/?c=1#c7084569

    (ответить)

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