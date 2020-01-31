Гарет Бэйл близок к возвращению в "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" совершил прорыв в переговорах о возвращении вингера Гарета Бэйла из "Реала".

Клуб из Мадрида уже достаточно давно пытается избавиться от травматичного валлийца, который в свои 30 лет получает до 650 тысяч фунтов в неделю.



Сам Бэйл и его агент неоднократно говорили о намерении остаться на "Сантьяго Бернабеу" до истечения контракта в 2022 году, однако The Times предполагает, что сейчас уход Гарета вероятен как никогда.



По информации издания, руководство лондонского клуба уверено, что сможет сегодня вернуть игрока, который в 2013 году был продан "Реалу" за 85 млн. фунтов.



Недавно президент "шпор" Даниэль Леви ездил в Мадрид на встречу со своим коллегой Флорентино Пересом. И хотя главной темой из разговора был интерес "Реала" к полузащитнику Кристиану Эриксену, который в итоге сменил "Тоттенхэм" на "Интер", тогда же был запущен процесс по возвращению Бэйла в Северный Лондон.