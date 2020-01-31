Гарет Бэйл близок к возвращению в "Тоттенхэм"
"Тоттенхэм" совершил прорыв в переговорах о возвращении вингера Гарета Бэйла из "Реала".
Клуб из Мадрида уже достаточно давно пытается избавиться от травматичного валлийца, который в свои 30 лет получает до 650 тысяч фунтов в неделю.
Сам Бэйл и его агент неоднократно говорили о намерении остаться на "Сантьяго Бернабеу" до истечения контракта в 2022 году, однако The Times предполагает, что сейчас уход Гарета вероятен как никогда.
По информации издания, руководство лондонского клуба уверено, что сможет сегодня вернуть игрока, который в 2013 году был продан "Реалу" за 85 млн. фунтов.
Недавно президент "шпор" Даниэль Леви ездил в Мадрид на встречу со своим коллегой Флорентино Пересом. И хотя главной темой из разговора был интерес "Реала" к полузащитнику Кристиану Эриксену, который в итоге сменил "Тоттенхэм" на "Интер", тогда же был запущен процесс по возвращению Бэйла в Северный Лондон.
31.01.2020 13:00
Просмотров: 1688
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Этож как Бале должен любить шпор, чтоб согласиться примерно на пятикратное сокращение зп и уйти с места где всегда есть маза цепануть трофей, к курам.
(ответить)
Там Седрики приходят
(ответить)
Маловероятно, что так оно и будет.. Он от своей ЗП не откажется, это точно.
(ответить)
Так Эриксен в Интере, смысл отдавать шпорам Бэйла.
(ответить)
Ладно, рассказываю почему хохлы любят сало, а мусульмане нет.
Всё дело в том, что хохлов щемили ещё в древности. Тогда, на территорию сегодняшней украины часто совершали набеги крымские татары, грабя и разоряя земли некогда братского народа. Однако, крымские татары были( и есть сейчас) мусульманами, а мусульманы свинину не едят. Именно по этому, хохлы стали заниматься разведением и потреблением в пищу свиней с особым ожесточением. Ведь это был именно тот вид мяса, который гарантированно не будет сожран при набеге.
А вот почему мусульмане не едят свинину уже другой вопрос, но, он так же, с супер логичным ответом. Дело в том, что ислам зародился и получил распространение в засушливом пустынном климате. А для того, чтобы вырастить свинью нужно много воды. Которой, как вы понимаете, в пустыне нет. При этом, свинья большое животное, туша которого быстро протухает. А с хранением в пустыне тоже проблемы.
Понятно, что тупому народу не обьяснишь, что у нас нет возможности выращивать свиней, иначе у нас совсем жопа с водой будет, а в поселении начьнётся инфекция. Поэтому изобрели вот такую штуку в религии.
Вообще, оказывается, в религии много вещей которые были просто необходимы для выживания, но сложны для обьяснения простому человеку того в
Вот так вот. Фапл познавательный. Сегодня, благодаря мне, вы стали чуточку умнее и образованней.
(ответить)
31.01.2020 12:21 # удалить
rentv
Только что узнал, почему хохлы любят сало, а мусульмане его не едят.
Пиздец, на самом деле это настолько супер круто и логично обьяснено, что я аж ахуел от корней этих стереотипов.
Без гугла кто вот там сможет обьяснить? Тольк честно. Версии супер логичные, как я и сказал
Источник: http://fapl.ru/posts/76368/?c=1#c7084569
31.01.2020 12:25 #
ry-l
Давай, удиви.
Источник: http://fapl.ru/posts/76368/?c=1#c7084569
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий