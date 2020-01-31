"Юнайтед" отказался от Жозе, но может вернуться за Кингом

"Манчестер Юнайтед" отказался от предложения подписать Жозе Виллиана из "Реал Сосьедад", но все еще ищет нападающего.

Напомним, накануне стало известно, что "Реал Сосьедад", отчаявшись продать Жозе за 25 миллионов фунтов, предложил "красным дьяволам" арендовать Виллиана.



Как сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" отвергли эту возможность, но Жозе все еще может приехать в Премьер-Лигу, если "Тоттенхэму" удастся договориться об аренде 28-летнего бразильца.



Одновременно издание подтверждает информацию о том, что предложение клуба с "Олд Траффорд" по нападающему "Борнмута" Джошуа Кингу было отклонено.



Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер все еще надеется обзавестись нападающим до трансферного дедлайна, поэтому "дьяволы" вполне могут вернуться с улучшенным предложением по Кингу.