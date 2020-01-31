Невилл хочет, чтобы "Юнайтед" подписал нападающего

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что "красным дьяволам" все еще нужно успеть подписать нападающего в январе.

В четверг "Юнайтед", наконец, подтвердил приобретение полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандешу, который поможет главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру справиться с травмами Поля Погба и Скотта Мактоминея.



Однако Невилл убежден, что его бывшему клубу все еще нужен игрок на замену Маркусу Рэшфорду, который тоже находится в лазарете.



"Полузащита "Манчестер Юнайтед" достаточно давно требовала усиления. У них были большие проблемы в этой зоне, и дело не только в дефиците игроков. Конечно, из-за травм таких важнейших игроков, как Поль Погба и Скотт Мактоминей, им было жизненно необходимо что-нибудь предпринять".



"Надеюсь, они подпишут минимум двух игроков в это окно, и в оставшиеся часы мы увидим это. Думаю, теперь им нужно пригласить нападающего, учитывая случившееся с Маркусом Рэшфордом", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.