Невилл хочет, чтобы "Юнайтед" подписал нападающего
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что "красным дьяволам" все еще нужно успеть подписать нападающего в январе.
В четверг "Юнайтед", наконец, подтвердил приобретение полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандешу, который поможет главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру справиться с травмами Поля Погба и Скотта Мактоминея.
Однако Невилл убежден, что его бывшему клубу все еще нужен игрок на замену Маркусу Рэшфорду, который тоже находится в лазарете.
"Полузащита "Манчестер Юнайтед" достаточно давно требовала усиления. У них были большие проблемы в этой зоне, и дело не только в дефиците игроков. Конечно, из-за травм таких важнейших игроков, как Поль Погба и Скотт Мактоминей, им было жизненно необходимо что-нибудь предпринять".
"Надеюсь, они подпишут минимум двух игроков в это окно, и в оставшиеся часы мы увидим это. Думаю, теперь им нужно пригласить нападающего, учитывая случившееся с Маркусом Рэшфордом", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.
31.01.2020 11:00
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А тренера не хочет, понятное дело, пока в команде трэшак и журналистам с икспрдами есть о чем языками молоть
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Хотеть не вредно!
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