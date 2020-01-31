Невилл хочет, чтобы "Юнайтед" подписал нападающего

Гари Невилл Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что "красным дьяволам" все еще нужно успеть подписать нападающего в январе.

В четверг "Юнайтед", наконец, подтвердил приобретение полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандешу, который поможет главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру справиться с травмами Поля Погба и Скотта Мактоминея.

Однако Невилл убежден, что его бывшему клубу все еще нужен игрок на замену Маркусу Рэшфорду, который тоже находится в лазарете.

"Полузащита "Манчестер Юнайтед" достаточно давно требовала усиления. У них были большие проблемы в этой зоне, и дело не только в дефиците игроков. Конечно, из-за травм таких важнейших игроков, как Поль Погба и Скотт Мактоминей, им было жизненно необходимо что-нибудь предпринять".

"Надеюсь, они подпишут минимум двух игроков в это окно, и в оставшиеся часы мы увидим это. Думаю, теперь им нужно пригласить нападающего, учитывая случившееся с Маркусом Рэшфордом", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 31.01.2020 11:36 # vyrentz
    А тренера не хочет, понятное дело, пока в команде трэшак и журналистам с икспрдами есть о чем языками молоть

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  2. antiterror 31.01.2020 11:02 # antiterror
    Хотеть не вредно!

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