Ван Дейк знает, чего ожидать от Ингса

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что ему не нужно изучать Данни Ингса, чтобы сдержать нападающего "Саутгемптона".

В ближайшую субботу в гости к лидирующему в Премьер-Лиге "Ливерпулю" пожалует "Саутгемптон", который набрал устрашающую форму в последние недели — во многом благодаря Ингсу, наколотившему 14 мячей в рамках чемпионата.



В сезоне 2017/18 Ван Дейк делил раздевалку с Ингсом, поэтому отлично понимает, какого рода угрозу таит в себе 27-летний англичанин.



"Он является ключевой фигурой в "Саутгемптоне", и он помог им преобразиться. Я очень рад за него и очень рад за их клуб. Надеюсь, их дела пойдут в гору, но в субботу мы постараемся добыть нужный результат".



"На данной стадии тебе больше не нужно изучать нападающих, которым ты противостоишь. Обычно ты и так знаешь их сильные и слабые стороны. В большинстве случаев важно просто быть на 100 процентов готовым".



"Мы уже много рад играли против тех нападающих, которым противостоим в данный момент", — цитирует Ван Дейка Daily Mail.