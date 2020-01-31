"Барселона" не будет приглашать нападающего

"Барселона" потеряла интерес к нападающим из Премьер-Лиги, решив не приглашать игрока в январе на место травмированного Луиса Суареса.

Ранее в январе с переходом на "Ноу Камп" связывали Пьер-Эмерика Обмеянга из "Арсенала" и Ришарлисона из "Эвертона". Согласно слухам, за последнего "Барселона" даже предложила 85 миллионов фунтов, но получила отказ.



Поговаривают, "Барселона" также пытались перехватить у "Манчестер Юнайтед" полузащитника Бруну Фернандешу, чтобы затем отправить того в аренду в "Валенсию" в качестве части сделки по приобретению нападающего "летучих" мышей Родриго.



Однако в четверг директор каталонского клуба Гильермо Амор объявил, что "Барселона" не будет никого покупать.



"Трансферное окно закрывается завтра вечером, и нам не удалось найти оптимальных вариантов, чтобы помочь команде", — сообщил Амор Sky Sports.