Матич открыт к продлению контракта с "Юнайтед"

Полузащитник Неманья Матич готов продлить свой контракт с "Манчестер Юнайтед".

В первой половине этого сезона Матич не пользовался особым доверием со стороны главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера.



Неманья сам говорил, что не уверен в своем будущем, а слухи связывали его с отъездом из Манчестера уже в это трансферное окно.



Однако в последние недели 31-летний серб вернулся в планы Сульшера. Как утверждает The Telegraph, в этом месяце Матич отклонил несколько предложений со стороны и теперь готов обсудить продление сотрудничества с "Юнайтед".



"У меня есть контракт до конца сезона. Я бываю в Каррингтоне каждый день, и я открыт к переговорам, если они думают, что я могу быть полезен. Если нет, жизнь продолжается. Пока переговоров не было, но у меня четкая позиция. Я наслаждаюсь тем, что представляю этот клуб, я пришел сюда побеждать, и если они хотят сохранить меня, тогда я, конечно, буду стараться изо всех сил ради завоевания трофеев".



"Если честно, реальность такова, что этой команде будет сложно выиграть лигу. Мы очень далеки от этого, но мы все еще выступаем в Лиге Европе, наряду с другими хорошими командами воде "Интера" и "Аякса", которые попали сюда из Лиги Чемпионов. Так что это будет сложно, но не невозможно. У нас есть шансы", — цитирует Матича The Guardian.