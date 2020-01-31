Салах может пропустит старт следующего сезона из-за Олимпийских игр

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может пропустить не только середину следующего сезона Премьер-Лиги, но и его начало.

Напомним, ранее в этом месяце стало известно, что следующий Кубок Африки состоится не в конце сезона, а с 9 января по 6 февраля. Это грозит "Ливерпулю" потерей ряда важных игроков вроде Салаха, Садио Мане и Наби Кейта.



Однако долг перед родиной может заставить Мохамеда пропустить часть предсезонного периода и начало кампании 2020/21. Главный тренер сборной Египта U-23 Шавки Гариб собирается взять Салаха на Олимпийские игры в Японию как одного из трех возрастных игроков.



"Мы должны отправить предварительную заявку из 50 игроков. Салах будет первым в этом официальном документе", — цитирует Гариба Sky Sports.



Олимпийский футбольный турнир продлится с 22 июня по 8 августа — то есть по уикенд, когда стартовал нынешний сезон Премьер-Лиги. Окончательное решение об участии в соревновании примет сам Мохамед.