Салах может пропустит старт следующего сезона из-за Олимпийских игр
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может пропустить не только середину следующего сезона Премьер-Лиги, но и его начало.
Напомним, ранее в этом месяце стало известно, что следующий Кубок Африки состоится не в конце сезона, а с 9 января по 6 февраля. Это грозит "Ливерпулю" потерей ряда важных игроков вроде Салаха, Садио Мане и Наби Кейта.
Однако долг перед родиной может заставить Мохамеда пропустить часть предсезонного периода и начало кампании 2020/21. Главный тренер сборной Египта U-23 Шавки Гариб собирается взять Салаха на Олимпийские игры в Японию как одного из трех возрастных игроков.
"Мы должны отправить предварительную заявку из 50 игроков. Салах будет первым в этом официальном документе", — цитирует Гариба Sky Sports.
Олимпийский футбольный турнир продлится с 22 июня по 8 августа — то есть по уикенд, когда стартовал нынешний сезон Премьер-Лиги. Окончательное решение об участии в соревновании примет сам Мохамед.
31.01.2020 07:00
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Последние комментарии:
у колбасы намокают трусики, когда они слышат фамилию Мбапы. Дегенераты прекратите ссать в труханы, лягушка ебнет в реал летом. Только кончуган типа Шачири может решится перейти в клуб без перспектив
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всё идёт к тому, что #Mbappe2020
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ну с Мбаппе в составе думаю не заметим потери бойца))
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