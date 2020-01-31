Салах может пропустит старт следующего сезона из-за Олимпийских игр

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может пропустить не только середину следующего сезона Премьер-Лиги, но и его начало.

Напомним, ранее в этом месяце стало известно, что следующий Кубок Африки состоится не в конце сезона, а с 9 января по 6 февраля. Это грозит "Ливерпулю" потерей ряда важных игроков вроде Салаха, Садио Мане и Наби Кейта.

Однако долг перед родиной может заставить Мохамеда пропустить часть предсезонного периода и начало кампании 2020/21. Главный тренер сборной Египта U-23 Шавки Гариб собирается взять Салаха на Олимпийские игры в Японию как одного из трех возрастных игроков.

"Мы должны отправить предварительную заявку из 50 игроков. Салах будет первым в этом официальном документе", — цитирует Гариба Sky Sports.

Олимпийский футбольный турнир продлится с 22 июня по 8 августа — то есть по уикенд, когда стартовал нынешний сезон Премьер-Лиги. Окончательное решение об участии в соревновании примет сам Мохамед.


Метки Ливерпуль, Салах, сборная Египта

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2020 07:00

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Последние комментарии:




  1. g3ndalf 31.01.2020 07:38 # g3ndalf
    у колбасы намокают трусики, когда они слышат фамилию Мбапы. Дегенераты прекратите ссать в труханы, лягушка ебнет в реал летом. Только кончуган типа Шачири может решится перейти в клуб без перспектив

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  2. pistolero-lfc 31.01.2020 07:30 # pistolero-lfc
    всё идёт к тому, что #Mbappe2020

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  3. scauzer11 31.01.2020 07:22 # scauzer11
    ну с Мбаппе в составе думаю не заметим потери бойца))

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