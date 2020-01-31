"Борнмут" отклонил запрос "Юнайтед" насчет Джошуа Кинга

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет нападающего "Борнмута" Джошуа Кинга, однако "вишенки" отказались обсуждать продажу своего игрока.

В свое время Кинг поиграл у Оле Гуннара Сульшера в резервной команде "Манчестер Юнайтед", и нынешний наставник "красных дьяволов" до сих пор высоко ценит Джошуа.



Кинг невыразительно проводит этот сезон, забив лишь три гола и сделав две результативные передачи, однако Сульшер был готов сделать ставку на Джошуа в связи с травмой Маркуса Рэшфорда, утверждает Daily Mail.



К сожалению для Сульшера, "Борнмут" наотрез отказался обсуждать продажу Кинга. В данный момент "вишенки" находятся в зоне вылета Премьер-Лиги и не могут позволить себе отпустить 28-летнего норвежца, особенно в свете проблем с забитыми голами.