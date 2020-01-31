"Бернли" купил капитана "Бристоль Сити"

"Бернли" потратил 9 миллионов фунтов на приобретение полузащитника "Бристоль Сити" Джоша Браунхилла.

Главный тренер "Бристоль Сити" Ли Джонсон совершенно не хотел отпускать своего капитана, которого он привел в клуб в 2016 году, прежде вместе поработав в "Барнсли".



Однако 24-летний англичанин сам попросился в клуб Премьер-Лиги, и его желание было удовлетворено. В четверг вечером Браунхилл заключил с "Бернли" контракт на четыре с половиной года и опцией продления на 12 месяцев.



Браунхилл, забивший 17 голов в 160 матчах за "Бристоль Сити", стал первым новичком команды Шона Дайча в зимнее трансферное окно.



Одновременно с этим "Бернли" и "Бристоль Сити" заключили еще одну сделку — в противоположном Браунхиллу направлении отправился нападающий Нахки Уэллс. Он обошелся представителю Чемпионшипа в 5 млн. фунтов.