Виллиан Жозе предложен "Юнайтед"

"Реал Сосьедад" предложил "Манчестер Юнайтед" взять нападающего Виллиана Жозе в аренду.

Ранее в январе "Реал Сосьедад" пытался продать Жозе в "Тоттенхэм", однако "шпоры" оказались не готовы выложить требуемые 25 миллионов фунтов.



"Тоттенхэм" продолжает диалог с "Реал Сосьедад" и надеется взять Виллиана в аренду, но одновременно испанский клуб решил предложить своего игрока "Юнайтед", сообщает Sky Sports.



Как и "шпоры", "красные дьяволы" тоже нуждаются в усилении передней линии по причине травмы своего основного форварда. Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер говорил, что его устроит даже краткосрочное решение.



Добавим, что Жозе выступает за "Реал Сосьедад" с 2016 года. За это время 28-летний бразилец забил 46 голов в 113 матчах Ла Лиги.