Нападающий "Челси" Оливье Жиру отказал "Ньюкаслу" и получил предложение от "Лацио".

В этом сезоне Премьер-Лиги Жиру сыграл только пять матчей. Эта ситуация ставит под угрозу участие Оливье в Евро-2020 со сборной Франции и обязывает его искать новый клуб, пока не закрылось зимнее трансферное окно.



По информации Sky Sports, в этом месяце Жиру уже дважды сказал "нет" "Ньюкаслу", чье нападающие — Жоэлинтон, Дуайт Гэйл, Йосинори Муто и Энди Кэрролл — забили лишь три гола на четверых во всех турнирах.



А сейчас у 33-летнего француза, которого также сватали в "Интер" и "Тоттенхэм", появился вариант с "Лацио". Римский клуб предлагает Оливье контракт на два с половиной года с зарплатой в 3 миллиона евро в год.



Отпустит "Челси" Жиру или нет, во многом зависит от того, удастся ли "синим" найти замену Оливье. В данный момент лондонский клуб все еще рассматривает варианты с Дрисом Мертенсом из "Наполи" и Эдинсоном Кавни из ПСЖ.