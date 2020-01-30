"Ньюкасл" арендовал Роуза у "Тоттенхэма"

Левый защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз отправился в "Ньюкасл", где проведет остаток сезона на правах аренды.

С момента назначения Жозе Моуриньо главным тренером "шпор" 20 ноября Роуз сыграл только пять матчей.



Не желая ставить под угрозу свое место в заявке сборной Англии на Евро-2020, Данни согласился отправиться в "Ньюкасл", который из-за травм Пола Дамметта с Йетро Виллемсом смог предложить ему возможность играть регулярно.



Таким образом, 29-летний Роуз стал третьим новичком команды Стива Брюса в это трансферное окно после Набиля Бенталеба и Валентино Лазаро, которые прибыли на "Сент-Джеймс Парк" тоже на правах аренды.



Выступать за "сорок" Роуз будет под 28-м номером. Дебют Данни за свой новый клуб может состояться уже в субботу против "Норвича".



"Для меня огромная честь оказаться здесь. Я так благодарен тренеру за то, что он пригласил меня сюда, и мне не терпится отблагодарить его во всех смыслах, играя в футбол. Я в восторге от того, что перешел сюда и получил возможность играть перед фанатами "Ньюкасла", — сообщил Роуз NUFC TV.