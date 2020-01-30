Клубы Премьер-Лиги упустили Пентека
"Тоттенхэм", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" упустили Кшиштофа Пентека после того, как "Герта" решилась выложить за польского нападающего 23.5 млн. фунтов.
Ранее в январе Пентека сватали в различные клубы Премьер-Лиги, но особенно настойчиво — в "Тоттенхэм", который нуждался и до сих пор нуждается в замене для травмированного Харри Кейна.
Однако представители Премьер-Лиги хотели лишь арендовать 24-летнего Пентека, не желая сразу выкладывать внушительную сумму за игрока, чьи 12 месяцев в "Милане" успешными никак не назовешь.
"Россонери" ждали до последнего, чтобы получить наиболее щедрое предложение, и таковое поступило из Берлина — от ведущей борьбу за выживание в Бундеслиге "Герты", которая сегодня подтвердила переход Кшиштофа.
Этот трансфер означает, что "Милан" вернул большую часть из тех 30.4 млн. фунтов, за которые Пентек был куплен год назад у "Дженоа".
30.01.2020 21:00
Просмотров: 867
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
пенсопитеки бля
(ответить)
пидоры 6ля. одних тупорылых и капризных негров и латиносов скупают
(ответить)
Порно актеры....
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий