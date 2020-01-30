"Шеффилд Юнайтед" обновил свой трансферный рекорд покупкой Берге

"Шеффилд Юнайтед" в четвертый раз с момента выхода в Премьер-Лигу обновил свой трансферный рекорд, выложив 22 миллиона фунтов за полузащитника "Генка" Сандера Берге.

Берге, который к своему 21 году сыграл уже 20 матчей за сборную Норвегии, заключил с "клинками" контракт до июня 2024 и получил футболку с номером 32.



В борьбе за Сандера "Шеффилд Юнайтед" опередил ряд других клубов, в том числе из Премьер-Лиги, и побил свой трансферный рекорд, установленный покупкой Оли Макбери прошлым летом за 20 млн. фунтов.



Берге выступал за "Генк" с января 2017, сыграв за эти три года 98 матчей. В этом розыгрыше Лиги Чемпионов Сандер провел оба поединка против "Ливерпуля" на групповом этапе.



"Сандер достаточно давно нам известен. Мы продолжительное время следили за ним, увидев в нем игрока, который может прийти и по-настоящему усилить нас. Мы в восторге от того, что он согласился присоединиться к нам", — сообщил главный тренер "клинков" Крис Уайлдер.