Рохо вернулся в "Эстудиантес"

Маркос Рохо Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо вернулся в свой родной клуб "Эстудиантес", где проведет остаток сезона на правах аренды.

На протяжении января пресса сообщала противоречивую информацию насчет того, покинет ли Рохо "Юнайтед" до закрытия трансферного окна.

29-летний аргентинец все-таки покидает "Олд Траффорд" — но не насовсем. "Эстудиантес" взял своего воспитанника в краткосрочную аренду.

С помощью этой аренды Рохо, сыгравший только девять матчей за "красных дьяволов" в сезоне 2019/20, надеется восстановить форму и вернуться в сборную Аргентины в преддверии летнего Кубка Америки.

Добавим, что пока этот трансфер официально подтвержден лишь "Эстудиантесом", но не "Юнайтед".


Метки аренда, Манчестер Юнайтед, Рохо, трансферы, Эстудиантес

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2020 20:00

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  1. verh 30.01.2020 20:17 # verh
    "вернулся С" или вернулся "В"

    интересно туповатый админ михажло ходит "в" магазин или "с" магазин?

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  2. vyrentz 30.01.2020 20:17 # vyrentz
    Шаг вперед

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