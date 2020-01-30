Рохо вернулся в "Эстудиантес"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо вернулся в свой родной клуб "Эстудиантес", где проведет остаток сезона на правах аренды.
На протяжении января пресса сообщала противоречивую информацию насчет того, покинет ли Рохо "Юнайтед" до закрытия трансферного окна.
29-летний аргентинец все-таки покидает "Олд Траффорд" — но не насовсем. "Эстудиантес" взял своего воспитанника в краткосрочную аренду.
С помощью этой аренды Рохо, сыгравший только девять матчей за "красных дьяволов" в сезоне 2019/20, надеется восстановить форму и вернуться в сборную Аргентины в преддверии летнего Кубка Америки.
Добавим, что пока этот трансфер официально подтвержден лишь "Эстудиантесом", но не "Юнайтед".
30.01.2020 20:00
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"вернулся С" или вернулся "В"
интересно туповатый админ михажло ходит "в" магазин или "с" магазин?
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Шаг вперед
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