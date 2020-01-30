Рохо вернулся в "Эстудиантес"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо вернулся в свой родной клуб "Эстудиантес", где проведет остаток сезона на правах аренды.

На протяжении января пресса сообщала противоречивую информацию насчет того, покинет ли Рохо "Юнайтед" до закрытия трансферного окна.



29-летний аргентинец все-таки покидает "Олд Траффорд" — но не насовсем. "Эстудиантес" взял своего воспитанника в краткосрочную аренду.



С помощью этой аренды Рохо, сыгравший только девять матчей за "красных дьяволов" в сезоне 2019/20, надеется восстановить форму и вернуться в сборную Аргентины в преддверии летнего Кубка Америки.



Добавим, что пока этот трансфер официально подтвержден лишь "Эстудиантесом", но не "Юнайтед".