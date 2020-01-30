Сульшер рассказал, какой нападающий ему нужен

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, нападающего какого типа он надеется подписать до трансферного дедлайна.

Укрепление позиции нападающего с самого начала было приоритетной задачей "красных дьяволов" на январь. Потеря с травмой Маркуса Рэшфорда только усиливает потребность Сульшера в форварде.



После победы 0:1 над "Манчестер Сити" и вылета из Кубка Лиги Сульшер намекнул, что все еще надеется получить нужного игрока.



"Нам нужно больше бомбардиров, больше голов. Нам нужен тот, кто готов сломать свой нос или палец ноги, чтобы забить. Это не обязательно должны быть красивые голы. Мне нужно увеличить конкуренцию", — цитирует Сульшера The Independent.