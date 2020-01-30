Сульшер рассказал, какой нападающий ему нужен

Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, нападающего какого типа он надеется подписать до трансферного дедлайна.

Укрепление позиции нападающего с самого начала было приоритетной задачей "красных дьяволов" на январь. Потеря с травмой Маркуса Рэшфорда только усиливает потребность Сульшера в форварде.

После победы 0:1 над "Манчестер Сити" и вылета из Кубка Лиги Сульшер намекнул, что все еще надеется получить нужного игрока.

"Нам нужно больше бомбардиров, больше голов. Нам нужен тот, кто готов сломать свой нос или палец ноги, чтобы забить. Это не обязательно должны быть красивые голы. Мне нужно увеличить конкуренцию", — цитирует Сульшера The Independent.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2020 19:00

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  1. vyrentz 30.01.2020 20:19 # vyrentz
    Недорогой, подходящий под силовой футбол чемпионата Норвегии

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  2. ezh28 30.01.2020 19:18 # ezh28
    "Нам нужно больше бомбардиров, больше голов. Нам нужен тот, кто готов сломать свой нос или палец ноги, чтобы забить. Это не обязательно должны быть красивые голы. Мне нужно увеличить конкуренцию", — цитирует Сульшера The Independent.

    Бля, он про Кокорина что ли...?

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