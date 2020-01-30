"Тоттенхэм" хочет капитана "Саутгемптона"

В преддверии закрытия зимнего трансферного окна "Тоттенхэм" проявил интерес к капитану "Саутгемптона" Пьер-Эмилю Хейбьергу.

Как и нападение, центр поля — еще одна проблемная зона у "шпор". Главный тренер Жозе Моуриньо едва проводил в "Интер" Кристиана Эриксена, Мусса Сиссоко тяжело травмирован, а Танги Ндомбеле находится в неважной форме из-за мелких болячек.



В сложившейся ситуации "Тоттенхэм" обратил свое внимание на Хейбьерга, чья отличная форма стала залогом резкого улучшения результатов "святых" в последние недели.



По информации Sky Sports, боссы лондонского клуба обратились насчет 24-летнего полузащитника только сегодня. Также Пьер-Эмиль вызывает интерес со стороны "Арсенала" и "Эвертона".



Однако наставник "Саутгемптона" Раль Хазенхюттль совершенно не желает терять игрока сборной Дании, собираясь наградить того новым контрактом взамен истекающего в конце следующего сезона.