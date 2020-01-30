"Рома" готова выкупить Смоллинга, если тот этого захочет

Спортивный директор "Ромы" Джанлука Петраки заявил, что его клуб готов выкупить Криса Смоллинга у "Манчестер Юнайтед", но сперва хочет узнать мнение самого защитника.

Опасаясь за свое место в основе "Юнайтед" в связи с приходом Харри Магуайра, прошлым летом Смоллинг отправился в аренду в Италию, где довольно быстро адаптировался и превратился в ключевого игрока "Ромы".



К настоящему моменту 30-летний англичанин сыграл уже 20 матчей за "Рому" во всех соревнованиях, помогая римскому клубу удерживать четвертое место в Серии А.



По слухам, "Юнайтед" установил за Смоллинга цену в 25 миллионов фунтов, но перед тем, как начинать переговоры с "красными дьяволами", римляне хотят знать, каковы планы самого Криса.



"Может ли "Рома" выкупить Смоллинга? Да, шансы есть. Игроку предстоит решить, как он поступит. Если он этого действительно хочет, мы будем рады заключить с ним постоянный контракт".



"Мы очень довольны Смоллингом, и он знает это. У нас превосходные отношения с "Манчестер Юнайтед", — сообщил Петраки Daily Mail.