Гвардиола выбрал голкипера на финал Кубка Лиги

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что ворота его команды в финале Кубка Лиги против "Астон Виллы" будет защищать Клаудио Браво.

Накануне вечером "горожане" проиграли дома "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:1, но благодаря добытому в первой встрече преимуществу (победа 1:3 на "Олд Траффорд") достигли финала Кубка Лиги — третий раз подряд и пятый раз за семь последних лет.



В прошлом сезоне все матчи в Кубке Лиги до финала сыграл Аро Мурич, тогда как на финал против "Челси" Гвардиола предпочел Эдерсона, который стал героем матча на "Уэмбли", отразив пенальти в исполнении Жоржиньо. Однако Хосеп считает, что с "Астон Виллой" его команда справится и без своего первого номера.



"В прошлом сезона я предпочел Эдерсона вместо Аро, потому что мы играли против "Челси". Они невероятно высоко прессингуют, и нам требовалось, чтобы голкипер участвовал в розыгрыше мяча. Клаудио умеет играть ногами, и поэтому сыграет он", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.