"Вулверхэмптон" приобрел Поденсе
"Вулверхэмптон" объявил о приобретении вингера "Олимпиакоса" и сборной Португалии Даниэла Поденсе. Сделка оценивается в 19 миллионов фунтов.
Пройдя накануне медицинское обследование, сегодня Поденсе заключил с "волками" контракт на четыре с половиной года.
В этом сезоне 24-летний португалец, способный действовать на обоих флангах, сыграл 27 матчей за лидеров греческого чемпионата, забив пять голов и отдав пять результативных передач.
В лице Поденсе клуб с "Молинью" получил воспитанника академии "Спортинга". Продуктами этой же академии являются Руй Патрисиу и Жоау Моутиньо, новые одноклубники Даниэла.
Сыграв 40 матчей за "Спортинг" после своего дебюта в декабре 2014, 18 месяцев назад Поденсе уехал выступать за "Олимпиакос", где превратился в ключевого игрока.
Добавим, дебютировать за "Вулверхэмптон" Поденсе сможет уже в ближайшую субботу, когда команда Нуну Эшпириту Санту отправится к "Манчестер Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги.
30.01.2020 14:00
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Последние комментарии:
Через пару лет в сборную Португалии превратятся, если не обанкротятся конечно
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Волки чисто португальская команда, этот хряк уже 7 или 8 у них.
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даже волки уже топарей подписывают, а пенсы все прое6алси
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