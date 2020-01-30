"Вулверхэмптон" приобрел Поденсе

Даниэл Поденсе "Вулверхэмптон" объявил о приобретении вингера "Олимпиакоса" и сборной Португалии Даниэла Поденсе. Сделка оценивается в 19 миллионов фунтов.

Пройдя накануне медицинское обследование, сегодня Поденсе заключил с "волками" контракт на четыре с половиной года.

В этом сезоне 24-летний португалец, способный действовать на обоих флангах, сыграл 27 матчей за лидеров греческого чемпионата, забив пять голов и отдав пять результативных передач.

В лице Поденсе клуб с "Молинью" получил воспитанника академии "Спортинга". Продуктами этой же академии являются Руй Патрисиу и Жоау Моутиньо, новые одноклубники Даниэла.

Сыграв 40 матчей за "Спортинг" после своего дебюта в декабре 2014, 18 месяцев назад Поденсе уехал выступать за "Олимпиакос", где превратился в ключевого игрока.

Добавим, дебютировать за "Вулверхэмптон" Поденсе сможет уже в ближайшую субботу, когда команда Нуну Эшпириту Санту отправится к "Манчестер Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги.


Метки Вулверхэмптон, Олимпиакос, Поденсе, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 567

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  1. lambert757 30.01.2020 14:30 # lambert757
    Через пару лет в сборную Португалии превратятся, если не обанкротятся конечно

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  2. mancunia-planet 30.01.2020 14:26 # mancunia-planet
    Волки чисто португальская команда, этот хряк уже 7 или 8 у них.

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  3. j-silver 30.01.2020 14:06 # j-silver
    даже волки уже топарей подписывают, а пенсы все прое6алси

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