"Вулверхэмптон" приобрел Поденсе

"Вулверхэмптон" объявил о приобретении вингера "Олимпиакоса" и сборной Португалии Даниэла Поденсе. Сделка оценивается в 19 миллионов фунтов.

Пройдя накануне медицинское обследование, сегодня Поденсе заключил с "волками" контракт на четыре с половиной года.



В этом сезоне 24-летний португалец, способный действовать на обоих флангах, сыграл 27 матчей за лидеров греческого чемпионата, забив пять голов и отдав пять результативных передач.



В лице Поденсе клуб с "Молинью" получил воспитанника академии "Спортинга". Продуктами этой же академии являются Руй Патрисиу и Жоау Моутиньо, новые одноклубники Даниэла.



Сыграв 40 матчей за "Спортинг" после своего дебюта в декабре 2014, 18 месяцев назад Поденсе уехал выступать за "Олимпиакос", где превратился в ключевого игрока.



Добавим, дебютировать за "Вулверхэмптон" Поденсе сможет уже в ближайшую субботу, когда команда Нуну Эшпириту Санту отправится к "Манчестер Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги.