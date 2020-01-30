"Челси" продолжает переговоры по Мертенсу

"Челси" продолжает переговоры с "Наполи" относительно приобретения нападающего Дриса Мертенса.

Весь январь "синие" активно ищут нападающего, к чему их подталкивают желание Оливье Жиру уйти и травма Тэмми Абрахэма, однако за день до закрытия трансферного окна главный тренер Фрэнк Лэмпард пока не получил нужного игрока.



Накануне стало известно, что "Челси" обратил свое внимание на Мертенса, чей контракт с "Наполи" истекает в конце сезона. Как сейчас сообщает Sky Sports, лондонский клуб продолжает переговоры со своими коллегами из Неаполя.



32-летний бельгиец обойдется "синим" минимум в 5 миллионов фунтов, однако в борьбе за Дриса, забившего четыре гола в 16 матчах этого сезона Серии А, "Челси" нужно опередить "Интер".