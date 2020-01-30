Дринкуотер не сыграет за "Астон Виллу" в финале Кубка Лиги

Полузащитник Данни Дринкуотер не сможет помочь "Астон Вилле" в финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити".

Напомним, во вторник вечером "вилланы" в компенсированное время вырвали у "Лестера" путевку на "Уэмбли" 1 марта — 3:2 по сумме двух матчей.



Болельщики могли заметить, что в заявке команды Дина Смита на ответный полуфинальный матч против "лис" не было Дринкуотера, который после своего перехода из "Челси" на правах аренды успел сыграть три матча.



Дело в том, что первую половину этого сезона Данни провел в аренде в "Бернли". И хотя там 29-летний англичанин сыграл только два матча, одним из них стал поединок Кубка Лиги против "Сандерленда" в августе.



Таким образом, Дринкуотер оказался заигран в Кубке Лиге, а потому не мог и сможет помочь "Астон Вилле" в этом соревновании.