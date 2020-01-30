Де Брюйне раскритиковал игру "Сити" в дерби Манчестера

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне раскритиковал игру своей команды в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Как и в прошлом месяце в рамках Премьер-Лиги, накануне вечером "горожане" снова проиграли соседям из "Юнайтед", хотя это не помешало им выйти в финал Кубка Лиги.



На сей раз "Сити" даже не смог забить, причем с 76-й минуты "Юнайтед" играл вдесятером. Поражение 0:1 сбивает Де Брюйне с толку.



"Раз уж мы в финале, никто не будет говорить об этой игре. Конечно, было неприятно уступить дома, и мы должны были сыграть дома, но такое порой бывает".



"Для меня непостижимо, как мы умудрились проиграть этот матч. На мой взгляд, "Юнайтед" не создал ни одного момента сегодня".



"Мы были чересчур расточительны. Мы должны извлечь урок, но все-таки мы в финале".



"Думаю, мы были неряшливы. В случае с пропущенным голом мы неудачно вынесли мяч, и они забили из ничего. Попробуйте найти другой момент "Юнайтед" в матче. Даже в концовке они ничего не могли сделать".



"Когда счет 0:1, достаточно еще одного момента, чтобы забить, однако мы не позволили этому случиться. Мы должны сделать выводы из своих ошибок", — цитирует Де Брюйне Manchester Evening News.